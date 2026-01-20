Μιχάλης Κασάπης: «Νιώθω ευλογημένος που έπαιξα στην ΑΕΚ, είναι κάτι παραπάνω από μία ομάδα»

Ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της Ένωσης, μέλος της θρυλικής ομάδας του Ντούσαν Μπάγεβιτς τη δεκαετία του 90', εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την καριέρα του στο σύλλογο