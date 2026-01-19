Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε: Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει
Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας βρέθηκε στον αγώνα της Σάσαρι, ομάδα στην οποία ανήκει, με τη Νάπολι, στην πρώτη του παρουσία μετά τη νέα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε
Φοβερές εικόνες στο PalaSerradimigni, έδρα της Ντινάμο Σάσαρι, η οποία το βράδυ της Κυριακής υποδέχθηκε τη Νάπολι για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η Σάσαρι ηττήθηκε με 84-78 και παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο ακόμη κι αυτό το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο Ακίλε Πολονάρα.
Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, ο οποίος ανήκει στη Σάσαρι, πήγε στο αθλητικό του σπίτι για πρώτη φορά από τη στιγμή που η λευχαιμία... επέστρεψε και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι ήταν συγκλονιστική.
«Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», δήλωσε συγκινημένος ο ίδιος ο Πολόναρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον κόσμο να τον αποθεώνει.
Ci sono giocatori che non sono stati solo atleti, ma parte della nostra storia, della nostra famiglia.— Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) January 18, 2026
Questa sera, al PalaSerradimigni, torna un guerriero, un uomo che ha lottato, che ha emozionato e che oggi è di nuovo a casa sua
Achille Polonara!
🤍💙#sardegna #visitsardinia pic.twitter.com/ZItPsdqjX3
Achille Polonara returns to the arena, first appearance since coma. Forza Achille 🙏💪 pic.twitter.com/Mtp5f8Jjte— BasketNews (@BasketNews_com) January 19, 2026
🎙️Le parole di Achille Polonara sul suo ritorno a Sassari 💙@dinamo_sassari #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/cBU1P6ao01— Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 18, 2026
