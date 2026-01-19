Ο Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε: Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας βρέθηκε στον αγώνα της Σάσαρι, ομάδα στην οποία ανήκει, με τη Νάπολι, στην πρώτη του παρουσία μετά τη νέα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε