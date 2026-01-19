Ο Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε: Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει
Ο Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε: Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας βρέθηκε στον αγώνα της Σάσαρι, ομάδα στην οποία ανήκει, με τη Νάπολι, στην πρώτη του παρουσία μετά τη νέα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε

Ο Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε: Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει
Φοβερές εικόνες στο PalaSerradimigni, έδρα της Ντινάμο Σάσαρι, η οποία το βράδυ της Κυριακής υποδέχθηκε τη Νάπολι για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Σάσαρι ηττήθηκε με 84-78 και παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο ακόμη κι αυτό το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο Ακίλε Πολονάρα.



Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, ο οποίος ανήκει στη Σάσαρι, πήγε στο αθλητικό του σπίτι για πρώτη φορά από τη στιγμή που η λευχαιμία... επέστρεψε και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι ήταν συγκλονιστική.



«Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», δήλωσε συγκινημένος ο ίδιος ο Πολόναρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

