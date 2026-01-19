Χάος στον τελικό του Κόπα Άφρικα: Επεισόδια στις εξέδρες μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, δείτε βίντεο
Ακυρωμένο γκολ, VAR, αποχώρηση παικτών και ένταση με την αστυνομία από τους οπαδούς της Σενεγάλης

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στον τελικό του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη, με σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες και πρωταγωνιστή το VAR, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.



Το παιχνίδι βρισκόταν στο 0-0 όταν, στο 93ο λεπτό, η Σενεγάλη σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ πάνω στον Χακίμι. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τις πρώτες έντονες διαμαρτυρίες από τους Σενεγαλέζους παίκτες και τον πάγκο τους.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς στο 98’, όταν – ξανά μέσω VAR – δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου για τράβηγμα πάνω στον Μπραχίμ Ντίαζ. Η απόφαση εξόργισε τη Σενεγάλη, με τους παίκτες της να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο για περίπου πέντε λεπτά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



Παρέμβαση Μανέ και επιστροφή στο γήπεδο

Με καθοριστική παρέμβαση του αρχηγού της ομάδας, Σαντιό Μανέ, οι παίκτες της Σενεγάλης επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να συνεχιστεί ο τελικός και να αποφευχθεί η οριστική διακοπή του αγώνα.

Κλείσιμο


Ο Μπραχίμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 113’, επιχειρώντας χτύπημα τύπου «Πανένκα». Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης, Μεντί, δεν μετακινήθηκε, μπλόκαρε την μπάλα και κράτησε το 0-0, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.



Επεισόδια στις εξέδρες – Παρέμβαση της αστυνομίας

Την ίδια ώρα, μακριά από τα τηλεοπτικά πλάνα, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις εξέδρες, με οπαδούς της Σενεγάλης να συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας.



Η ένταση ήταν μεγάλη, με τις αρχές να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση της τάξης, σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη διοργάνωση.

