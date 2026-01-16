Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Tρίτη σερί ήττα για τους Μπακς που απογοητεύουν, έχασαν 119-101 από τους Σπερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε αλλά και εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σπουδαίο στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής
Δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι οι Μπακς που γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς ήταν καλύτεροι και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να σώσει την κατάσταση.
Στο 17-24 έπεσαν τα ελάφια και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in της Ανατολής, ενώ στο 28-13 ανέβηκε το Σαν Αντόνιο. Με 17/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς.
Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Καστλ μέτρησε 19 με 10 ασίστ και 18 μέτρησε ο Φοξ. O Wemby χτύπησε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς αλλά επέστρεψε επαναφέροντας την καρδιά των φιλάθλων των Σπερς στη θέση της.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε αλλά και εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σπουδαίο στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Κούζμα είχε 18 πόντους.
