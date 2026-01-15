Challenge Cup βόλεϊ γυναικών: Άνετα στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός

Στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Challenge Cup προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την Πορτογαλία, επικράτησε και στην Αθήνα με 3-0 σετ της Μπράγκα και τώρα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά για τις νικήτριες ήταν η επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει τον αγώνα με ποσοστό 51%, έναντι 33% των αντιπάλων του. Πρώτη σκόρερ για τις «πράσινες» ήταν η Χέιλι Μπένετ με 22 πόντους, ενώ εξαιρετική ήταν και η Γουάιτ με 12 πόντους στα δύο σετ που αγωνίστηκε.

Μετά το αρχικό 2-4 της Μπράγκα στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός βρήκε συνεχόμενες λύσεις στην κόντρα μπάλα για να προηγηθεί με 5-4 με τη Γουάιτ. Η ομάδα του Αλεσσάντρο Κιαπίνι συνέχισε να έχει καλό σερβίς και εξαιρετικά ποσοστά στην κόντρα μπάλα και έφτασε γρήγορα στο +5 (11-6) με την Μπένετ. Η Ελληνική ομάδα συνέχισε να αυξάνει την τιμή της διαφοράς φτάνοντας στο 16-9 με μπλοκ-άουτ της Μπένετ και στο 19-10 με τη Λαμπόφασκα, με το σετ να τελειώνει με σκορ 25-18 χάρη σε άσσο της Χατζηευστρατιάδου.

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ, με τον Παναθηναϊκό να αντιδρά μετά το αρχικό 6-7 και να προηγείται με 12-9 με πάιπ της Γουάιτ και 14-11 με την Μπένετ. Η Μπράγκα βρισκόμενη με την πλάτη στον τοίχο ισοφάρισε όμως σε 15-15 με κόντρα-μπάλα της Καστίγιο. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και έφτασε στο 18-16, αλλά η πορτογαλική ομάδα έφτασε στο 19-21 με τα σερβίς της Καστίγιο. Αυτή που άλλαξε ξανά τα δεδομένα ήταν η Γουάιτ που με σημαντικούς πόντους στο τρανζίσιον. Αρχικά ισοφάρισε (22-22) στη συνέχεια έδωσε προβάδισμα (24-23) και σετ μπολ στην ομάδα της, με την ίδια να διαμορφώνει το 25-23 που έδωσε το δεύτερο σετ στον Παναθηναϊκό και μαζί το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Challenge Cup.

Απαλλαγμένος από το άγχος στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε μετά το αρχικό 9-8 να «ανεβάσει ταχύτητα» φτάνοντας στο 16-10 και το 19-13, για να κατακτήσει το σετ με σκορ 25-18. Μάλιστα σε αυτό το σετ ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με αλλαγές, καθώς ξεκίνησαν οι Τάνη, Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνου.

Πλέον η ομάδα του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την προημιτελική φάση του Challenge Cup γυναικών.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-18

2ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 25-23

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-18, 25-18

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Μπράγκα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. - 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ράπτη.

ΜΠΡΑΓΚΑ (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. - 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. - 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).