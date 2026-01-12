Serie A: Νίκη παραμονής η Τζένοα 3-0 την Κάλιαρι, δείτε τα γκολ
Serie A Τζένοα Κάλιαρι

Serie A: Νίκη παραμονής η Τζένοα 3-0 την Κάλιαρι, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Ντε Ρόσι έπιασε την αντίπαλό της στους 19 βαθμούς

Πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στη Serie A έκανε η Τζένοα. Η ομάδα του Ντε Ρόσι νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο «Λουίτζι Φεράρις» και με 19 βαθμούς (όσους και η σημερινή της αντίπαλος) «σκαρφάλωσε» στην 15η θέση της βαθμολογίας μετά από 20 αγωνιστικές (αυλαία του Β' γύρου).

Το... εύθραυστο 1-0 από το γκολ του Κολόμπο στο 7', μέχρι το 75', μέσα σε τέσσερα λεπτά έγινε 3-0 από τα τέρματα των Φρέντρουπ και Όστιγκαρντ, δίνοντας πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.

GENOA-CAGLIARI 3-0 | HIGHLIGHTS | Genoa Take Second Home Win with Three | SERIE A 2025/26


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Μπολόνια 1-1 (90+4΄ Μπατούρινα - 49΄ Καμπιάγκι)

Ουντινέζε-Πίζα 2-2 (19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις - 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)

Ρόμα-Σασουόλο 2-0 (76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)

Αταλάντα-Τορίνο 2-0 (13' Ντε Κετελάρε, 90'+5 Πάσαλιτς)

Λέτσε-Πάρμα 1-2 (1' Στούλιτς-64' αυτ. Γκάμπριελ, 72' Πελεγκρίνο)

Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1 (66' Κομούτσο-90' Νκούνκου)

Βερόνα-Λάτσιο 0-1 (79' αυτ. Νέλσον)

Ίντερ-Νάπολι 2-2 (9' Ντιμάρκο, 73' πέν. Τσαλχάνογλου - 26',81' ΜακΤόμινεϊ)

Τζένοα-Κάλιαρι 3-0 (7' Κολόμπο, 75' Φρέντρουπ, 78' Όστιγκαρντ)

Γιουβέντους-Κρεμονέζε 21:45

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 43 -19αγ.

Μίλαν 40 -19αγ.

Νάπολι 39 -19αγ.

Ρόμα 39

Γιουβέντους 36 -19αγ.

Κόμο 34 -19αγ.

Αταλάντα 31

Λάτσιο 28

Μπολόνια 27 -19αγ.

Ουντινέζε 26

Τορίνο 23

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 22 -19αγ.

Πάρμα 21 -19αγ.

Τζένοα 19

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17 -19αγ.

Φιορεντίνα 14

Βερόνα 13 -19αγ.

Πίζα 13

