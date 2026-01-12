Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Serie A: Νίκη παραμονής η Τζένοα 3-0 την Κάλιαρι, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ντε Ρόσι έπιασε την αντίπαλό της στους 19 βαθμούς
Πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στη Serie A έκανε η Τζένοα. Η ομάδα του Ντε Ρόσι νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο «Λουίτζι Φεράρις» και με 19 βαθμούς (όσους και η σημερινή της αντίπαλος) «σκαρφάλωσε» στην 15η θέση της βαθμολογίας μετά από 20 αγωνιστικές (αυλαία του Β' γύρου).
Το... εύθραυστο 1-0 από το γκολ του Κολόμπο στο 7', μέχρι το 75', μέσα σε τέσσερα λεπτά έγινε 3-0 από τα τέρματα των Φρέντρουπ και Όστιγκαρντ, δίνοντας πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Κόμο-Μπολόνια 1-1 (90+4΄ Μπατούρινα - 49΄ Καμπιάγκι)
Ουντινέζε-Πίζα 2-2 (19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις - 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)
Ρόμα-Σασουόλο 2-0 (76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)
Αταλάντα-Τορίνο 2-0 (13' Ντε Κετελάρε, 90'+5 Πάσαλιτς)
Λέτσε-Πάρμα 1-2 (1' Στούλιτς-64' αυτ. Γκάμπριελ, 72' Πελεγκρίνο)
Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1 (66' Κομούτσο-90' Νκούνκου)
Βερόνα-Λάτσιο 0-1 (79' αυτ. Νέλσον)
Τζένοα-Κάλιαρι 3-0 (7' Κολόμπο, 75' Φρέντρουπ, 78' Όστιγκαρντ)
Γιουβέντους-Κρεμονέζε 21:45
Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 43 -19αγ.
Μίλαν 40 -19αγ.
Νάπολι 39 -19αγ.
Ρόμα 39
Γιουβέντους 36 -19αγ.
Κόμο 34 -19αγ.
Αταλάντα 31
Λάτσιο 28
Μπολόνια 27 -19αγ.
Ουντινέζε 26
Τορίνο 23
Σασουόλο 23
Κρεμονέζε 22 -19αγ.
Πάρμα 21 -19αγ.
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17 -19αγ.
Φιορεντίνα 14
Βερόνα 13 -19αγ.
Πίζα 13
