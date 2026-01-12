Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ιωαννίδης: Νέος τραυματισμός στο γόνατο τον κρατάει εκτός για άγνωστο διάστημα
Ο Έλληνας φορ της Σπόρτινγκ υπέστη υποτροπή στο γόνατο και μένει εκτός δράσης χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής
Νέα σύννεφα πάνω από το «Ζοσέ Αλβαλάδε», καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης τίθεται ξανά εκτός μάχης. Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης της Σπόρτιγκ Λισαβόνας με τη Βιτόρια Γκιμαράες για το League Cup, αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου.
Πρόκειται για το ίδιο σημείο που τον είχε ταλαιπωρήσει τον περασμένο Νοέμβριο στο παιχνίδι με τη Σάντα Κλάρα. Αν και ο τραυματισμός δεν χαρακτηρίζεται ως σοβαρός, το ιατρικό επιτελείο των «Λεόντων» είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο διάστημα απουσίας, καθώς στόχος είναι η πλήρης ίαση για να αποφευχθεί νέα υποτροπή. Το δεδομένο είναι πως θα χάσει το ματς με την Κάζα Πία καθώς η συμμετοχή του στον αγώνα της Παρασκευής έχει ήδη αποκλειστεί.
Ο Ρούι Μπόρζες αγωνιά για την κατάσταση του Ιωαννίδη (6 γκολ, 3 ασίστ φέτος), καθώς ακολουθεί «φωτιά» στο τέλος του μήνα με τα παιχνίδια κόντρα σε Παρί Σεν Ζερμέν (20/1) και Αθλέτικ Μπιλμπάο (28/1) για το Champions League.
Μέσα στο κλίμα ανησυχίας για τον Ιωαννίδη, ο προπονητής της Σπόρτινγκ έλαβε και κάποια ευχάριστα νέα από το μέτωπο των μετόπισθεν καθώς επιστρέφει ο Ντιομαντέ, Ο Ιβοριανός διεθνής, μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από την Αίγυπτο στο Κόπα Άφρικα, επιστρέφει στη Λισαβόνα και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις.
Με τους Ντεμπάστ και Εντουάρντο Κουαρέσμα να παραμένουν τραυματίες, ο Ντιομαντέ αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Γκονσάλο Ινάσιο για το παιχνίδι της Παρασκευής.
Η κατάσταση του Ιωαννίδη θα επανεκτιμάται καθημερινά, με την Πορτογαλία να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του Έλληνα διεθνή, που αποτελεί κομβικό γρανάζι στη μηχανή της Σπόρτινγκ.
Another problem for Rui Borges— Talking Sporting (@TalkingSporting) January 12, 2026
Ioannidis re-injured the MCL in his right knee vs Guimarães; recovery requires full healing
As it’s not serious, the medical staff haven’t set a return date, opting for caution and a risk-free comeback
[🥈@abolapt] pic.twitter.com/235RbUwUHz
