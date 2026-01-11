Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η Λίβερπουλ μπαίνει δυνατά στο «κυνήγι» του Τζόλη – Η στάση της Τότεναμ
Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Λίβερπουλ να μπαίνει και αυτή στη διεκδίκηση του Έλληνα εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ
Παρά το γεγονός ότι η Τότεναμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 23χρονου ο παίκτης έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αγωνιστεί στο Άνφιλντ και να διεκδικήσει τίτλους σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο μεταγραφών Graeme Bailey του TEAMtalk, η Τότεναμ εξετάζει πιθανή προσφορά για τον Τζόλη, καθώς αναζητά έναν αριστερό εξτρέμ για να ενισχύσει την ομάδα του Τόμας Φρανκ κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κλαμπ Μπριζ θα ζητήσει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ για να αφήσει τον Έλληνα εξτρέμ να φύγει στη μέση της σεζόν.
