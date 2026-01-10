O πρόεδρος της Μάκλσφιλντ που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας: «Αγόρασα την ομάδα μεθυσμένος, την επόμενη μέρα δεν το θυμόμουν», βίντεο
O πρόεδρος της Μάκλσφιλντ που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας: «Αγόρασα την ομάδα μεθυσμένος, την επόμενη μέρα δεν το θυμόμουν», βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε ότι αγόρασε τις μετοχές της ομάδας από μία εφαρμογή με πτωχευμένες εταιρίες, ένα βράδυ που ήταν μεθυσμένος στο σπίτι του

Η  μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στο FA Cup, αφού η Μάκλσφιλντ, ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της έκτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, απέκλεισε την κάτοχο της διοργάνωσης, Κρίσταλ Πάλας

Περιχαρής, όπως αναμενόταν, ο ιδιοκτήτης του ερασιτεχνικού συλλόγου έκανε δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αποκάλυψε πως είχε αγοράσει τις μετοχές του όντας... μεθυσμένος.

Όπως είπε ο Ρόμπερτ Σμέτχερστ, «είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove μετά από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα. Και δείτε ματς τώρα... Είναι απίστευτο. Σκέφτομαι ήδη το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά».

Ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε γίνει αφεντικό του κλαμπ μετά την αποβολή του από τη National League το 2020 λόγω χρεών, με τη Μάκλσφιλντ και το γήπεδό της, Moss Rose, να γίνονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Rightmove, εκεί όπου τη βρήκε ο Σμέτχερστ και αποφάσισε να την αποκτήσει.


