O πρόεδρος της Μάκλσφιλντ που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας: «Αγόρασα την ομάδα μεθυσμένος, την επόμενη μέρα δεν το θυμόμουν», βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε ότι αγόρασε τις μετοχές της ομάδας από μία εφαρμογή με πτωχευμένες εταιρίες, ένα βράδυ που ήταν μεθυσμένος στο σπίτι του