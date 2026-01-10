Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η αγκαλιά του Γουέιν Ρούνεϊ στον αδερφό του Τζον, προπονητή της Μάκλσφιλντ που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας από το FA Cup
Ο Γουέιν Ρούνεϊ έσπευσε να συγχαρεί τον αδερφό του, προπονητή της Μάκλσφιλντ, ομάδας έκτης κατηγορίας που πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού
Tην ομάδα προπονεί ο Τζον Ρούνεϊ, αδελφός του θρυλικού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος βρισκόταν στο γήπεδο και έσπευσε να αγκαλιάσει τον αδελφό του μετά το τελευταίο σφύριγμα.
«Είναι απίστευτο να βλέπω τον μικρότερο αδερφό μου να πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι καιρό προπονητής. Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν», δήλωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ.
Had goosebumps when the final whistle went. The Macclesfield fans storming the pitch was iconic. Seeing Wayne Rooney embrace his brother was wholesome 🫶 John Rooney now has his own place in football history - remember the name! #EmiratesFACup #FACup https://t.co/6B4StdGWzc pic.twitter.com/Lb9oaPqzXo— David Patterson (@DPatz13) January 10, 2026
Η νίκη σημαίνει ότι η Μάκλσφιλντ γίνεται η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που αποκλείει τον κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας σε 117 χρόνια.
Η ίδια η Πάλας ήταν η τελευταία ομάδα που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα, όταν νίκησε τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 1909.
Είναι μόλις η τρίτη φορά σε αυτόν τον αιώνα που μια ομάδα εκτός των πρώτων τεσσάρων κατηγοριών αποκλείει αντίπαλο της Premier League, με τη Μάκλσφιλντ να ακολουθεί τα βήματα της Λούτον Τάουν, που απέκλεισε τη Νόριτς στον τέταρτο γύρο το 2012-13, και της Λίνκολν Σίτι, που νίκησε τη Μπέρνλι στον πέμπτο γύρο το 2017.
🏴👏 What a moment for Macclesfield manager John Rooney, knocking Crystal Palace out of the FA Cup. 🏆❤️— EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026
Wayne Rooney: "It's incredible to see my younger brother achieve this, he has not long been the manager. I am so proud of him." (BBC) pic.twitter.com/IGhTk09WFQ
Τόσο η Λούτον όσο και η Λίνκολν έπαιζαν στην National League τη στιγμή των νικών τους — ένα επίπεδο πάνω από τη Μάκλσφιλντ.
NON-LEAGUE MACCLESFIELD HAVE KNOCKED OUT THE REIGNING FA CUP CHAMPIONS CRYSTAL PALACE 😱— ESPN FC (@ESPNFC) January 10, 2026
THE MAGIC OF THE CUP 🍿 pic.twitter.com/ItyLhjAaNz
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr