SPORTS
Μάκλσφιλντ Κρίσταλ Πάλας Γουέιν Ρούνεϊ Τζον Ρούνεϊ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έσπευσε να συγχαρεί τον αδερφό του, προπονητή της Μάκλσφιλντ, ομάδας έκτης κατηγορίας που πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού

Η αγκαλιά του Γουέιν Ρούνεϊ στον αδερφό του Τζον, προπονητή της Μάκλσφιλντ που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας από το FA Cup
Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του FA Cup έκανε η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας, η οποία απέκλεισε την κάτοχο του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας, νικώντας την με 2-1.

Tην ομάδα προπονεί ο Τζον Ρούνεϊ, αδελφός του θρυλικού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος βρισκόταν στο γήπεδο και έσπευσε να αγκαλιάσει τον αδελφό του μετά το τελευταίο σφύριγμα.

«Είναι απίστευτο να βλέπω τον μικρότερο αδερφό μου να πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι καιρό προπονητής. Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν», δήλωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ.


Η νίκη σημαίνει ότι η Μάκλσφιλντ γίνεται η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που αποκλείει τον κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας σε 117 χρόνια.

Η ίδια η Πάλας ήταν η τελευταία ομάδα που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα, όταν νίκησε τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 1909.

Είναι μόλις η τρίτη φορά σε αυτόν τον αιώνα που μια ομάδα εκτός των πρώτων τεσσάρων κατηγοριών αποκλείει αντίπαλο της Premier League, με τη Μάκλσφιλντ να ακολουθεί τα βήματα της Λούτον Τάουν, που απέκλεισε τη Νόριτς στον τέταρτο γύρο το 2012-13, και της Λίνκολν Σίτι, που νίκησε τη Μπέρνλι στον πέμπτο γύρο το 2017.

Τόσο η Λούτον όσο και η Λίνκολν έπαιζαν στην National League τη στιγμή των νικών τους — ένα επίπεδο πάνω από τη Μάκλσφιλντ.

