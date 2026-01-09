Στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα η Σενεγάλη 1-0 το Μάλι, δείτε το γκολ
Ο Εντιαγέ στο 27' το γκολ της νίκης για την Σενεγάλη

Η πρωταθλήτρια Αφρικής του 2021 Σενεγάλη, έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, καθώς νίκησε με 1-0 το Μάλι στον πρώτο -χρονικά- προημιτελικό που διεξήχθη στο «Stade Ibn Batouta» της Ταγγέρης στο βόρειο Μαρόκο.

Η ομάδα του Παπέ Μπουνά Ντιαό προηγήθηκε στο 27' με τον Εντιαγέ και είδε το... έργο της να διευκολύνεται στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μπισουμά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σενεγάλη έκανε διαχείριση του προβαδίσματός της και στο τέλος «σφράγισε» την πρόκρισή της στους «4».


Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ακτή Ελεφαντοστού.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α.Μάλι - Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ.Αλγερία Νιγηρία 18:00

Δ.Αίγυπτος Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Σενεγάλη - Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

