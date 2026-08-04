Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Μόντρεαλ
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Στέφανος Τσιτσιπάς Μόντρεαλ ATP Τένις Ζοάο Φονσέκα

Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Μόντρεαλ

O Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 του Μάρτιν Νταμ στο Μόντρεαλ και θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα στον 2ο γύρο του καναδικού Masters

Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Μόντρεαλ
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Ο Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα απέναντι στον Νταμ, τον οποίο κέρδισε με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 27 λεπτά παιχνιδιού.

Πήρε καθαρή πρόκριση για τους 64 του ATP 1000 του Μόντρεαλ και εκεί τον περίμενε ο Ζοάο Φονσέκα, Νο.22 στο ταμπλό.



Και οι δύο παίκτες είχαν ξεκινήσει από τα προκριματικά την πορεία τους στο τουρνουά και συναντήθηκαν για 1η φορά στο tour. O Τσιτσιπάς ήταν αισθητά καλύτερος και στο 1ο σετ ήταν ο μόνος που απείλησε για break. Έχασε ευκαιρίες στο 1ο και στο 5ο game, καταφέρνοντας τελικά να πάρει το break στο 9ο game, όπου προηγήθηκε με 5-4.

Στο επόμενο game βρέθηκε στο 15-30, αλλά πήρε τους τρεις επόμενους πόντους και φρόντισε να κλείσει το σετ χωρίς να ανησυχήσει.

Ο Νταμ απάντησε προσωρινά με ένα δικό του break στο ξεκίνημα του 2ου σετ για το υπέρ του 2-0, όμως ο Τσιτσιπάς έδιωξε γρήγορα τον κίνδυνο και κυριάρχησε στα επόμενα λεπτά, κερδίζοντας 5 games για να αποκτήσει ένα προβάδισμα ασφαλείας στο 5-2. Λίγο έλειψε βέβαια να ανησυχήσει στο τέλος, αφού δεν μπόρεσε να κλείσει το ματς την 1η φορά που σέρβιρε για τη νίκη, καθώς έχασε 2 match points και δέχτηκε το break, ενώ αργότερα βρέθηκε στο 5-4, 0-30. Σε μια κρίσιμη στιγμή πήρε 4 πόντους στη σειρά και αξιοποίησε το 3ο του match point, για να ολοκληρώσει το παιχνίδι πριν τα πράγματα να γίνουν επικίνδυνα.

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Ο Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε πάντως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θυμίζουμε πως στο τελευταίο του τουρνουά στο χώμα για φέτος, στο Γκστάαντ της Ελβετίας, είχε αναδειχθεί πρωταθλητής. Στη συνέχεια στη μετάβαση έπαιξε τον πρώτο του αγώνα στα σκληρά κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον, γνωρίζοντας την ήττα στα τρία σετ. Μετά πήγε στο Μόντρεαλ, όπου έχει ήδη 2 νίκες, αφού είχε ξεκινήσει από τα προκριματικά.

Αν συνεχίσει την πορεία του θα έχει αναμφίβολα μια σημαντική ευκαιρία, αφού είναι ένα Masters με πολλούς απώντες. Απέναντι στον Φονσέκα θα αναμετρηθεί για 2η φορά, μετά τη μάχη τους πέρσι στην Αθήνα για το Davis Cup, όπου ο Στεφ ήταν πολύ κοντά στη νίκη αλλά την έχασε μέσα από τα χέρια του. Σ' αυτή την επίπονη ήττα είχε υποστεί και τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός σε όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο αγώνας με τον Φονσέκα θα γίνει αύριο Τετάρτη (05/08) και η ώρα θα ανακοινωθεί αργότερα, αργά το βράδυ Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης.

Πηγή:www.tennisnews.gr
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