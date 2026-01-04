Στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα το Μάλι 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία, δείτε τα γκολ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση το Μάλι πήρε την πρόκριση στα πέναλτι

Το Μάλι προκρίθηκε στους "8" του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Τυνησίας, σε ένα ματς με συναρπαστική «πλοκή» που έγινε στην Καζαμπλάνκα.

Μόλις στο 26ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ουόγιο Κουλιμπαλί με απευθείας κόκκινη, γεγονός που ανάγκασε την ομάδα του Μάλι να παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα. Και όταν ο Φιράς Σαουάτ έδωσε προβάδισμα 1-0 στην Τυνησία στο 88΄ το ματς έμοιαζε «τελειωμένο».


Όμως οι ηρωικοί παίκτες του Μάλι δεν το έβαλαν κάτω, κέρδισαν πέναλτι στις καθυστερήσεις και ο Λασίν Σιναγιόκο ισοφάρισε από τη «βούλα» στο 90+6΄.

Στην παράταση δεν άλλαξε κάτι κι έτσι στη διαδικασία των πέναλτι όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο γκολκίπερ του Μάλι Τζιγκί Ντιαρά, ο οποίες με καθοριστικές επεμβάσεις βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 3-2.

Στους 8 θα παίξει με την Σενεγάλη.

