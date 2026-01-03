Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Sky Sports: Ματιές σε Μουζακίτη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μετά τον Μπαλεμπά, η ομάδα του Μάντσεστερ στρέφει το βλέμμα της στον νεαρό Έλληνα μέσο, τον οποίο κατατάσσει στα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα της Ευρώπης
Νέο δημοσίευμα από την Αγγλία, και συγκεκριμένα από το «Sky Sports», φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Χρήστο Μουζακίτη.
Σύμφωνα με το άρθρο, στο πλαίσιο του μεταγραφικού σχεδιασμού για τον Ιανουάριο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν στην απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον, καθώς και ενός ακόμα ποδοσφαιριστή της Premier League (Έλιοτ Άντερσον, Άνταμ Γουόρτον ή Ζοάο Γκόμες).
Παράλληλα, οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η ομάδα εξετάζει και περιπτώσεις ανερχόμενων ταλέντων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.
A @SkySportsNews exclusive: #ManchesterUnited have explored deal for Carlos Baleba in THIS window - but not expected to progress with #Brighton determined to hold on to him until the summer. #ManUtd could sign two CMs in 2026 + others #MUFC tracking include prospects like Bouaddi… pic.twitter.com/EMgEMbUmUN— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) January 2, 2026
