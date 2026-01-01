Απίστευτη απόφαση στην Γκαμπόν: Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της Εθνικής ομάδας και απέκλεισε τον Ομπαμεγιάνγκ

Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της ομάδας μέχρι νεωτέρας, διέλυσε το τεχνικό επιτελείο και απέκλεισε τους δύο ηγέτες μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Κόπα Άφρικα