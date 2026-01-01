Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Απίστευτη απόφαση στην Γκαμπόν: Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της Εθνικής ομάδας και απέκλεισε τον Ομπαμεγιάνγκ
Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της ομάδας μέχρι νεωτέρας, διέλυσε το τεχνικό επιτελείο και απέκλεισε τους δύο ηγέτες μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Κόπα Άφρικα
Σε μια κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κυβέρνηση της Γκαμπόν ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή της λειτουργίας της Εθνικής ομάδας και την ισόβια αποβολή των δύο μεγαλύτερων αστέρων της, του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και του Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα. Η απόφαση αυτή, που αναγνώστηκε σε ζωντανή μετάδοση στην κρατική τηλεόραση, έρχεται ως συνέπεια του ταπεινωτικού αποκλεισμού των «Πανθήρων» από τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 στο Μαρόκο.
«Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πάνθηρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα με 3-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού χθες (31/12) στο Μαρακές.
Η Γκαμπόν, με προπονητή τον πρώην αμυντικό Τιερί Μουγιούμα, είχε ήδη αποκλειστεί μετά την ήττα των δύο πρώτων αγώνων του 6ου ομίλου από το Καμερούν και τη Μοζαμβίκη, αλλά στον τελευταίο αγώνα της προηγούνταν με 2-0 επί των πρωταθλητών, πριν δεχτεί τρία γκολ από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Ούτε ο Ομπαμεγιάνγκ ούτε ο βετεράνος αμυντικός Εκουέλε Μάνγκα αγωνίστηκαν, με τον Ομπαμεγιάνγκ να έχει επιστρέψει στη Μαρσέιγ, για θεραπεία μετά από τραυματισμό στον μηρό.
Ο 36χρονος Ομπαμεγιάνγκ απάντησε μέσω του X: «Νομίζω ότι τα προβλήματα της ομάδας είναι πολύ βαθύτερα από το άτομο που είμαι»
Ο Ομπαμεγιάνγκ, πιθανότατα έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Γκαμπόν στην ήττα της από τη Μοζαμβίκη, όπως πιθανότατα συνέβη και με τον 37χρονο πρώην αμυντικό της Κάρντιφ, Εκουέλε Μάνγκα.
Η διάλυση της εθνικής ομάδας ήταν κάποτε μια συνηθισμένη αντίδραση στην Αφρική σε απογοητευτικά αποτελέσματα, αλλά από τότε που η FIFA, υιοθέτησε σκληρή στάση κατά της κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, είναι σπάνιο φαινόμενο.
🚨💣 OFFICIEL ! Suite aux prestations lors de la #CAN2025, le Gabon 🇬🇦 a décidé de 𝗩𝗜𝗥𝗘𝗥 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘, de 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 jusqu’à nouvel ordre et d’𝗘́𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘́𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧… pic.twitter.com/rw5GqW8MID— Actu Foot (@ActuFoot_) January 1, 2026
Gabon’s national team has been suspended by the government after a winless AFCON, with Pierre-Emerick Aubameyang and Bruno Ecuele Manga banned from selection and the coaching staff dissolved.— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 1, 2026
Gabon finished bottom of Group F after losing all three games in Morocco 🚨 pic.twitter.com/Kzu60lTvDP
