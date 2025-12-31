ΑΕΚ: Μια ανάσα από τον Βάργκα η Ένωση, σύμφωνα με τους Ούγγρους, βίντεο
Ο σέντερ φορ της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα, σύμφωνα με δημοσίευμα στη χώρα του περνάει ιατρικά και κλείνει στην ΑΕΚ 

Έτοιμος να υπογράψει στην ΑΕΚ είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα. 

Αυτό αναφέρει για τον διεθνή φορ της Φερεντσβάρος σε δημοσίευμά της η έγκυρη ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti Sport.  Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι απομένουν μόνο τα ιατρικά για να υπογράψει ο παίκτης στην ΑΕΚ. 

Η Ένωση πάντως εδώ και ημέρες έχει προχωρήσει σε διάψευση για τον 31χρονο επιθετικό ο οποίος φέτος έχει 10 γκολ και 4 ασίστ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας.

Επιπλέον έχει  6 γκολ και 1 ασίστ στα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ στο Europa League.

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 με την Φερεντσβάρος. Με την Εθνική Ουγγαρίας έχει 28 συμμετοχές και 13 γκολ. 

Ο πρόεδρος της ομάδας της Βουδαπέστης,  Γκάμπορ Κουμπάτοφ, επιβεβαίωσε ότι έχει φτάσει ήδη πρόταση για τον παίκτη αλλά στη δήλωσή του βλέπει υποψήφιους αγοραστές ομάδες από την Ασία έως την Βραζιλία και από το MLS ως τη Γερμανία και την Ιταλία.


Barnabas Varga - All Goals 2025/26


