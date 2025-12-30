Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σε πρόωρη συνταξιοδότηση αστυνομικός που έλαβε δωρεά από τον Εμπαπέ
Η ποινή για τον προσωπικό φρουρό των «τρικολόρ» μετά τις αποκαλύψεις για πληρωμές χιλιάδων ευρώ από τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης
Μια ασυνήθιστη υπόθεση πειθαρχικού ελέγχου συγκλονίζει τη γαλλική αστυνομία, καθώς ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός τιμωρήθηκε με αναγκαστική πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω οικονομικών δοσοληψιών με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde, η ποινή επιβλήθηκε επειδή ο αστυνομικός δέχθηκε πληρωμές για τις υπηρεσίες προστασίας που παρείχε στη γαλλική εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του Κατάρ.
Ο 57χρονος αστυνομικός των δυνάμεων καταστολής (CRS), γνωστός ως «Momo», συνεργάζεται με τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) εδώ και 21 χρόνια και φέρεται να έλαβε από τον Κιλιάν Εμπαπέ το ποσό των 60.300 ευρώ.
Ο Εμπαπέ είχε λάβει πριμ 500.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ 2022 και αποφάσισε να δωρίσει το ποσό σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και στα μέλη της αστυνομικής δύναμης που προστάτευαν τους παίκτες.
Ο παίκτης είχε συμβουλευτεί φορολογικό δικηγόρο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι οι δωρεές αυτές δεν χρειαζόταν να δηλωθούν στην εφορία.
Η παρέμβαση της IGPN και η ποινή
Η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) διεξήγαγε εσωτερική έρευνα, κατηγορώντας τον αξιωματικό και τέσσερις συναδέλφους του για έλλειψη «πίστης» και «εντιμότητας», καθώς δεν έδωσαν εξηγήσεις για τις πληρωμές.
Στις 20 Δεκεμβρίου, η αστυνομία επέβαλε στον «Momo» την ποινή της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Αν και η ποινή είναι η βαρύτερη πριν από την οριστική απόλυση και επιβάλλεται σε λιγότερες από 10 περιπτώσεις ετησίως στη Γαλλία, στην προκειμένη περίπτωση είναι συμβολική, καθώς ο αστυνομικός επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί κανονικά σε μόλις 10 ημέρες.
Παρά την πειθαρχική κύρωση, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη γαλλική δικαιοσύνη, η οποία ερευνά συνολικά πέντε αστυνομικούς για πληρωμές ύψους 180.300 ευρώ από τον Εμπαπέ.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την καταδίκη του από το σώμα της αστυνομίας, ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα βρίσκεται κανονικά στην ομάδα ασφαλείας της Γαλλικής Ομοσπονδίας για το Μουντιάλ του 2026. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν θα έχει την ιδιότητα του αστυνομικού, αλλά θα εργάζεται με προσωρινή σύμβαση που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουλίου.
