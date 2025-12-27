Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Γαλλίδα τενίστρια μετά την επέμβαση αύξησης στήθους, πήρε χορηγία από το Only Fans
Γαλλίδα τενίστρια μετά την επέμβαση αύξησης στήθους, πήρε χορηγία από το Only Fans
Η 29χρονη Οσεάν Ντοντέν, κάποτε Νο46 της παγκόσμιας κατάταξης, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες προκάλεσε σοκ στην οικογένεια του τένις
Η τελευταία φορά που προκάλεσε αίσθηση με τα όσα έκανε εντός αγωνιστικού χώρου ήταν τον Ιανουάριο του 2024 όταν έφτασε έως τους 16 του Australian Open. Η συνέχεια όμως ήταν πολύ διαφορετική καθώς η 29χρονη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με το αυτί της με αποτέλεσμα να αποσυρθεί προσωρινά από τα κορτς και εκεί να βρει την ευκαιρία να υποβληθεί σε επέμβαση αύξηση στήθους.
«Δεν ντρέπομαι να δείξω ότι έκανα επέμβαση στήθους. Το ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύτηκα αυτό το διάλειμμα, γιατί σκέφτηκα πως αφού πρέπει να σταματήσεις περίπου δύο μήνες μετά την επέμβαση, μέσα στη σεζόν αυτό δεν είναι δυνατό. Έτσι είπα στον εαυτό μου: “αφού έτσι κι αλλιώς θα σταματήσω για έξι μήνες το τένις, ας κάνω αυτό που θέλω”», εξήγησε η ίδια το περασμένο καλοκαίρι για την επιλογή της, ωστόσο λίγο πριν επιστρέψει στην ενεργό δράση (συμμετείχε σε κάποια τουρνουά και στις αρχές Δεκεμβρίου) φρόντισε να προκαλέσει και νέο σοκ.
Η Ντοντέν ανακοίνωσε ότι απέκτησε χορηγία από τη γνωστή πλατφόρμα Only Fans, στην οποία φυσικά απέκτησε και τον δικό της λογαριασμό, με την ίδια να αναφέρει:
«Ανακάλυψε ένα σύμπαν όπου το τένις συναντά τη sensual πλευρά, πάντα με στυλ 😈💋»
Η Γαλλίδα είναι η πρώτη εν ενεργεία αθλήτρια τένις της WTA που αποκτά λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η Ντοντέν στα 10 και πλεόν χρόνια επαγγελματικής καριέρας στο τένις έχει βγάλει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια από έπαθλα, αλλά πλέον με τη χορηγία και το λογαριασμό στο Only Fans, αναμένεται να βγάλει αυτό το ποσό μέσα σε έναν χρόνο...
Κι αυτό εξηγεί πολύ εύκολα την απόφαση της να αποδεχθεί την πρόταση και να ξεκινήσει αυτήν την συνεργασία.
«Δεν ντρέπομαι να δείξω ότι έκανα επέμβαση στήθους. Το ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύτηκα αυτό το διάλειμμα, γιατί σκέφτηκα πως αφού πρέπει να σταματήσεις περίπου δύο μήνες μετά την επέμβαση, μέσα στη σεζόν αυτό δεν είναι δυνατό. Έτσι είπα στον εαυτό μου: “αφού έτσι κι αλλιώς θα σταματήσω για έξι μήνες το τένις, ας κάνω αυτό που θέλω”», εξήγησε η ίδια το περασμένο καλοκαίρι για την επιλογή της, ωστόσο λίγο πριν επιστρέψει στην ενεργό δράση (συμμετείχε σε κάποια τουρνουά και στις αρχές Δεκεμβρίου) φρόντισε να προκαλέσει και νέο σοκ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ντοντέν ανακοίνωσε ότι απέκτησε χορηγία από τη γνωστή πλατφόρμα Only Fans, στην οποία φυσικά απέκτησε και τον δικό της λογαριασμό, με την ίδια να αναφέρει:
«Ανακάλυψε ένα σύμπαν όπου το τένις συναντά τη sensual πλευρά, πάντα με στυλ 😈💋»
Η Γαλλίδα είναι η πρώτη εν ενεργεία αθλήτρια τένις της WTA που αποκτά λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η Ντοντέν στα 10 και πλεόν χρόνια επαγγελματικής καριέρας στο τένις έχει βγάλει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια από έπαθλα, αλλά πλέον με τη χορηγία και το λογαριασμό στο Only Fans, αναμένεται να βγάλει αυτό το ποσό μέσα σε έναν χρόνο...
Κι αυτό εξηγεί πολύ εύκολα την απόφαση της να αποδεχθεί την πρόταση και να ξεκινήσει αυτήν την συνεργασία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα