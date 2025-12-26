Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο
Ο Πορτοηάλος ανέβασε στο προσωπικό του Instagram την κόρη του να τραγουδά σε άπταιστα Ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού
Το ελληνικό ποδόσφαιρο αν μη τι άλλο δημιουργεί πολλά συναισθήματα και το πάθος των οπαδών για τις ομάδες τους, μετατρέπει και τους ποδοσφαιριστές πολλές φορές σε οπαδούς.
Ο Τσικίνιο βρίσκεται τρία χρόνια στην Ελλάδα, φορώντας τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, έχοντας δεθεί πολύ με τους φιλάθλους.
Ο Τσικίνιο έκανε Insta Story με την κόρη του να τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Από μικρή στα ερυθρόλευκα δηλαδή.
Έχοντας δει πρό ημερών και το βίντεο όπου ο γιος του Γιόβιτς τραγουδά τον ύμνο της ΑΕΚ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μπαίνουν στο κλίμα των γηπέδων από μικρά.
🔴❤️🎤 Η κόρη του Τσικίνιο σε άπταιστα ελληνικά τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 26, 2025
🎥Credit: Chiquinho22_#OlympiacosFC pic.twitter.com/hSUzoUtzpY
