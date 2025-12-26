Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο
SPORTS
Τσικίνιο Ολυμπιακός ύμνος

Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο

Ο Πορτοηάλος ανέβασε στο προσωπικό του Instagram την κόρη του να τραγουδά σε άπταιστα Ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού

Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδά τον ύμνο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το ελληνικό ποδόσφαιρο αν μη τι άλλο δημιουργεί πολλά συναισθήματα και το πάθος των οπαδών για τις ομάδες τους, μετατρέπει και τους ποδοσφαιριστές πολλές φορές σε οπαδούς. 

Ο Τσικίνιο βρίσκεται τρία χρόνια στην Ελλάδα, φορώντας τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, έχοντας δεθεί πολύ με τους φιλάθλους. 

Ο Τσικίνιο έκανε Insta Story με την κόρη του να τραγουδά στα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Από μικρή στα ερυθρόλευκα δηλαδή.

Έχοντας δει πρό ημερών και το βίντεο όπου ο γιος του Γιόβιτς τραγουδά τον ύμνο της ΑΕΚ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μπαίνουν στο κλίμα των γηπέδων από μικρά. 


9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης