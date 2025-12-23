Φώτης Ιωαννίδης: Κοντά στη Λάτσιο ο Έλληνας επιθετικός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα
SPORTS
Λάτσιο Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης

Φώτης Ιωαννίδης: Κοντά στη Λάτσιο ο Έλληνας επιθετικός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα

Η ομάδα της Ρώμης αναζητά παίκτες για την επιθετική γραμμή της και σύμφωνα με την «Gazzeta dello Sport» είναι κοντά σε συμφωνία με τον Έλληνα στράικερ

Φώτης Ιωαννίδης: Κοντά στη Λάτσιο ο Έλληνας επιθετικός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα
Το ίσως μεγαλύτερο ιταλικό αθλητικό μέσο, η «Gazzetta dello Sport» αναφέρει σήμερα στην έντυπη έκδοσή της, πως ο Φώτης Ιωαννίδης, που μόλις επανήλθε από τραυματισμό στην Σπόρτινγκ, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Λάτσιο.

Το ενδιαφέρον της ομάδας της πρωτεύουσας υπήρχε για τον Έλληνα φορ πριν εκείνος πάει στο κλαμπ της Λισαβόνας και συνεχίζεται κανονικά, αφού οι «Λατσιάλι» αναζητούν παίκτες για να ενισχύσουν την επίθεσή τους.

Το περίεργο είναι ότι στην αναφορά του αυτή το ιταλικό μέσο σημειώνει πως σήμερα αναμένεται και μία απόφαση σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα που θα έχει η Λάτσιο για να κινηθεί στην μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου, τα οποία δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Σημειώνει δε πως ο Έλληνας φορ δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει ρόλο βασικού στην Σπόρτινγκ, εξαιτίας και του τραυματισμού που είχε, πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές κατά τις οποίες έχει σκοράρει πέντε γκολ κι έχει δώσει τρεις ασίστ.

