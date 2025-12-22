NBA και FIBA σε κοινή ανακοίνωση: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
SPORTS
NBA FIBA NBA Europe Μπάσκετ Basketball Champions League Ανδρέας Ζαγκλής Άνταμ Σίλβερ

NBA και FIBA σε κοινή ανακοίνωση: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»

Η επαγγελματική λίγκα των ΗΠΑ και η διεθνής Ομοσπονδία επιβεβαίωσαν και επίσημα ότι από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν την διερεύνηση για την δημιουργία μίας νέας λίγκας

NBA και FIBA σε κοινή ανακοίνωση: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
5 ΣΧΟΛΙΑ
NBA και FIBA θα πορευτούν μαζί για το NBA Europe και από τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσαν, θα ξεκινήσουν τη διερεύνηση για τη νέα λίγκα, ενώ τονίζουν πως οι ομάδες θα μπορούν να πάρουν την πρόκριση στη λίγκα μέσω του BCL αλλά και ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα τονίζεται πως «το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από NBA και FIBA:
Η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε κάθε ομάδα από τα εγχώρια πρωταθλήματα που διεξάγονται υπό την αιγίδα της FIBA ​​στην Ευρώπη σε ετήσια βάση, με αξιοκρατικά κριτήρια ένα μονοπάτι πρόκρισης –

Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση μίας νέας επαγγελματικής, πανευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ Ανδρών, συνομιλώντας με υποψήφιες ομάδες και ιδιοκτησιακά γκρουπ στη διαδικασία της ένταξης τους σε αυτή.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε ετήσια βάση, σε κάθε ομάδα που παίρνει μέρος σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIBA ​​στην Ευρώπη, ένα μονοπάτι πρόκρισης στο πρότζεκτ βασισμένο σε αξιοκρατικά κριτήρια, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ​​είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ​​θα σχεδιάσουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των συλλόγων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA ​​για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού πρότζεκτ του NBA και της FIBA αποτελεί ένα σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην Ευρώπη μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπασκετικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας έναν αντίκτυπο που θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

Κλείσιμο
«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης στην ήπειρο», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συμμετοχή υποψήφιων συλλόγων και ιδιοκτησιακών ομίλων που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του παιχνιδιού στην Ευρώπη».

Πηγή:www.gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης