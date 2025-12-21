Έβαλε φωτιά στην κορυφή η Κηφισιά, 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, νίκες για Άρη και Βόλο, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83' ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.

Στις νίκες επέστρεψε ο Βόλος αφού κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 66' με σουτ του Μαρτίνες από την μικρή περιοχή.Ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρίες με τον Ματσάν και τον Αγκίρε στο πρώτο μέρος αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν η κεφαλιά του Σιέλη στο 72' η οποία εξουδετερώθηκε εντυπωσιακά από τον Σιαμπάνη.Δέκα λεπτά αργότεραΑστέρας AKTOR - Άρης 0-1Βόλος - Παναιτωλικός 1-0Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-117:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός1. Ολυμπιακός 362. ΑΕΚ 343. ΠΑΟΚ 324. Λεβαδειακός 255. Βόλος 256. Παναθηναϊκός 227. Άρης 208. Κηφισιά 189. Παναιτωλικός 1510. Αστέρας AKTOR 1311. Ατρόμητος 1212. ΟΦΗ 1213. ΑΕΛ Novibet 814. Πανσερραϊκός 5*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν 1 αγώνα λιγότερο και ΟΦΗ, Παναθηναϊκός από 2.