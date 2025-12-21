Έβαλε φωτιά στην κορυφή η Κηφισιά, 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, νίκες για Άρη και Βόλο, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε για δεύτερο σερί παιχνίδι και κινδυνεύει με πτώση από την κορυφή - Ο Άρης 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη και ο Βόλος 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό
Φωτιά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 έβαλε στην 15η και τελευταία αγωνιστική του 2025 η Κηφισιά.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε βαθμό από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού τον ανάγκασε στην 2η σερί του ισοπαλία στο πρωτάθλημα, και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να τον ρίξει το βράδυ της Κυριακής από την κορυφή.
Ο Ολυμπιακός έχει πλέον 36 βαθμούς και η ΑΕΚ είναι στους 34 με 14 ματς. Εάν η Ένωση κερδίσει την Κυριακή (21:00) στην έδρα της τον ΟΦΗ θα κλείσει εκείνη το 2025 στην κορυφή.
Στα άλλα παιχνίδια του Σαββάτου ο Βόλος κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό και ο Άρης 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη. Θυμίζουμε την Κυριακή ξεχωρίζει στο πρόγραμμα το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Μετά το 0-0 με τον Άρη ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Φάληρο. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στο 19' με πέναλτι.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ του αγώνα
Το κέρδισε και το εκτέλεσε ο Ταρέμι για να βάλει σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό αλλά η χαρά των Πειραιωτών δεν κράτησε πολύ. Στο 23' μετά από ωραία ενέργεια και άψογο πλασέ ο Παντελίδης νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 1-1!
Ο Ολυμπιακός πίεσε είχε ευκαιρίες με Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτη όμως η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα. Ο διαιτητής κράτησε 11' καθυστερήσεις και η ομάδα του Πειραιά δεν απέφυγε τη γκέλα.
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Μετά από 3 αγωνιστικές ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στην Τρίπολης, κερδίζοντας 1-0 τον Αστέρα. Το μοναδικό γκολ μπήκε στο 22' και ήταν αυτογκόλ.
Μετά από γύρισμα του Μόντσου η μπάλα έφτασε στον Ιβάνοφ ο οποίος έκανε προβολή αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του!
Ο Αστέρας πίεσε για να βρει το γκολ της ισοφάρισης αλλά είχε απέναντι του τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο πορτιέρο του Άρη είχε φοβερές αποκρούσεις σε σουτ του Μακέντα (59'), σε βολίδα του Μπαρτόλο (68'), σε σουτ του Καλτσά (89') και σε άλλες φάσεις των παικτών του Αστέρα.
Βόλος-Παναιτωλικός 1-0
Βόλος-Παναιτωλικός 1-0
Στις νίκες επέστρεψε ο Βόλος αφού κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 66' με σουτ του Μαρτίνες από την μικρή περιοχή.
Ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρίες με τον Ματσάν και τον Αγκίρε στο πρώτο μέρος αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν η κεφαλιά του Σιέλη στο 72' η οποία εξουδετερώθηκε εντυπωσιακά από τον Σιαμπάνη.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83' ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
17:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 36
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν 1 αγώνα λιγότερο και ΟΦΗ, Παναθηναϊκός από 2.
