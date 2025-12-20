Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Το AI έβαλε σε μία φωτογραφία όλους του θρύλους του NBA
Το AI έβαλε σε μία φωτογραφία όλους του θρύλους του NBA
Η τεχνητή νοημοσύνη έβαλε μέσα σε μία φωτογραφία, 70 χρόνια ένδοξης ιστορίας της λίγκας, με 11 από τους σημαντικότερους θρύλους του μπάσκετ
Το NBA είναι η λαμπρότερη λίγκα μπάσκετ στον κόσμο, συγκεντρώνοντας όλους τους αστέρες του αθλήματος. Εκεί γεννιούνται θρύλοι και ιστορίες αθλητών που λέγονται ακόμα και σήμερα.
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλησε να ενώσει γενιές θρύλων και να συγκίνηση δημιουργώντας την φωτογραφία της χρονιάς.
Το κορυφαίο κλικ της χρονιάς που μοιάζει με έργο τέχνης απεικονίζει μία 11αδα με θρύλους του NBA. Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Τιμ Ντάνκαν, Μάτζικ Τζόνσον, Μάικλ Τζόρνταν, Σακίλ Ο' Νιλ, Κέβιν Ντουράντ, Μπιλ Ράσελ, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Κόμπι Μπράιαντ.
Φυσικά, δε μπορεί κάποιος βλέποντάς τη φωτογραφία να μη συγκινηθεί, καθώς Κόμπι Μπράιαντ και Μπιλ Ράσελ δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Ο δεύτερος είναι και πρώτος σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της λίγκας (11 ως παίκτης και 2 ως προπονητής) και φυσικά ο παλιότερος της φωτογραφίας.
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλησε να ενώσει γενιές θρύλων και να συγκίνηση δημιουργώντας την φωτογραφία της χρονιάς.
Το κορυφαίο κλικ της χρονιάς που μοιάζει με έργο τέχνης απεικονίζει μία 11αδα με θρύλους του NBA. Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Τιμ Ντάνκαν, Μάτζικ Τζόνσον, Μάικλ Τζόρνταν, Σακίλ Ο' Νιλ, Κέβιν Ντουράντ, Μπιλ Ράσελ, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Κόμπι Μπράιαντ.
Φυσικά, δε μπορεί κάποιος βλέποντάς τη φωτογραφία να μη συγκινηθεί, καθώς Κόμπι Μπράιαντ και Μπιλ Ράσελ δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Ο δεύτερος είναι και πρώτος σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της λίγκας (11 ως παίκτης και 2 ως προπονητής) και φυσικά ο παλιότερος της φωτογραφίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα