Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 106-88 τον Πανιώνιο στο ντεμπούτο του Μπέβερλι, δείτε βίντεο
Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 106-88 τον Πανιώνιο στο ντεμπούτο του Μπέβερλι, δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν ο οποίος σταμάτησε στους 29 πόντους κυριάρχησε του Πανιωνίου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Δύο μεγάλα επιμέρους σκορ στο τέλος της δεύτερης και της τρίτης περιόδου, έκριναν ουσιαστικά το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος με την τρίτη, διαδοχική νίκη του στη GBL, ανέβηκε στο 8-2 κλείνοντας τα εντός έδρας παιχνίδια του για το 2025. Κορυφαίος παίκτης του ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν που είχε 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 11/15 σουτ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df361f1oudrd)
Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι που είχε επτά πόντους, έξι ασίστ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα ενώ ο Μουρ έφτασε στο double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ δύο ασίστ μακριά από αυτήν την επίδοση έμεινε ο Ταϊρί που είχε 10 πόντους και οχτώ ασίστ.
Οι «κυανέρυθροι» ήταν απειλητικοί για τον ΠΑΟΚ μόνο μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου. Με την έκτη ήττα τους σε ισάριθμα, εκτός έδρας παιχνίδια τους, παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με συνολικό απολογισμό 1-9. Κορυφαίος του ήταν ο Στέντμον Λέμον με 17 πόντους και εννιά ριμπάουντ ενώ 14 είχε ο Κρούζερ και 13 ο Λιούις.
Οι δύο ομάδες ήταν πολύ παραγωγικές από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ με επτά πόντους του Μέλβιν στο 4’, προηγήθηκε με 10-5 αλλά ο Πανιώνιος βρίσκοντας λύσεις κυρίως μέσα από τη ρακέτα, κατάφερε να προσπεράσει λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου με 22-21. Οι γηπεδούχοι πρόλαβαν όμως στο τελευταίο λεπτό της με ένας 5-0 να ανακτήσουν το προβάδισμα (26-22) και να ανοίξουν ακόμη περισσότερο την απόσταση στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περιόδου (30-23).
Οι «κυανέρυθροι» είχαν και πάλι απαντήσεις και με οδηγό τον Τσαλμπούρη έκαναν ένα 14-5 για να προσπεράσουν στα μισά της περιόδου (35-37). Ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπέβερλι να του δίνει ενέργεια στην άμυνα και σταθερά παραγωγικό τον Μέλβιν (19 πόντοι στο ημίχρονο) έκανε ένα 19-4 σε 4’, προηγήθηκε με 54-41 και έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα 11 πόντων (54-43).
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df35k8zj24uh)
Ο Δικέφαλος, «πατώντας» στο μομέντουμ που δημιούργησε στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, άρχισε να εδραιώνει το προβάδισμα του στην τρίτη. Παρότι ο Πανιώνιος μείωσε στους οχτώ (62-54), με ένα 18-4 έστειλε τη διαφορά στους 22 (80-58) στο τέλος της περιόδου και μετέτρεψε σε σχεδόν τυπική διαδικασία την τέταρτη. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ακόμη και στο +26 (90-63 στο 33΄) και παρότι ο Πανιώνιος μείωσε μέχρι τους 12 (96-84 στο 38’), κράτησε χωρίς πίεση τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88
Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι που είχε επτά πόντους, έξι ασίστ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα ενώ ο Μουρ έφτασε στο double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ δύο ασίστ μακριά από αυτήν την επίδοση έμεινε ο Ταϊρί που είχε 10 πόντους και οχτώ ασίστ.
Οι «κυανέρυθροι» ήταν απειλητικοί για τον ΠΑΟΚ μόνο μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου. Με την έκτη ήττα τους σε ισάριθμα, εκτός έδρας παιχνίδια τους, παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με συνολικό απολογισμό 1-9. Κορυφαίος του ήταν ο Στέντμον Λέμον με 17 πόντους και εννιά ριμπάουντ ενώ 14 είχε ο Κρούζερ και 13 ο Λιούις.
Οι δύο ομάδες ήταν πολύ παραγωγικές από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ με επτά πόντους του Μέλβιν στο 4’, προηγήθηκε με 10-5 αλλά ο Πανιώνιος βρίσκοντας λύσεις κυρίως μέσα από τη ρακέτα, κατάφερε να προσπεράσει λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου με 22-21. Οι γηπεδούχοι πρόλαβαν όμως στο τελευταίο λεπτό της με ένας 5-0 να ανακτήσουν το προβάδισμα (26-22) και να ανοίξουν ακόμη περισσότερο την απόσταση στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περιόδου (30-23).
Οι «κυανέρυθροι» είχαν και πάλι απαντήσεις και με οδηγό τον Τσαλμπούρη έκαναν ένα 14-5 για να προσπεράσουν στα μισά της περιόδου (35-37). Ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπέβερλι να του δίνει ενέργεια στην άμυνα και σταθερά παραγωγικό τον Μέλβιν (19 πόντοι στο ημίχρονο) έκανε ένα 19-4 σε 4’, προηγήθηκε με 54-41 και έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα 11 πόντων (54-43).
Ο Δικέφαλος, «πατώντας» στο μομέντουμ που δημιούργησε στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, άρχισε να εδραιώνει το προβάδισμα του στην τρίτη. Παρότι ο Πανιώνιος μείωσε στους οχτώ (62-54), με ένα 18-4 έστειλε τη διαφορά στους 22 (80-58) στο τέλος της περιόδου και μετέτρεψε σε σχεδόν τυπική διαδικασία την τέταρτη. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ακόμη και στο +26 (90-63 στο 33΄) και παρότι ο Πανιώνιος μείωσε μέχρι τους 12 (96-84 στο 38’), κράτησε χωρίς πίεση τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα