Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0: Παμλίδης και Μάντζης «μίλησαν» ξανά κι έδωσαν τη νίκη στη «Μαύρη Θύελλα», δείτε τα γκολ

Η Καλαμάτα πήρε ακόμη μία σημαντική, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της κόντρα στην Athens Kallithea με 2-0 κι έφτασε τις οκτώ συνεχόμενες μένοντας στην κορυφή του ομίλου