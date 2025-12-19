Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
«Άλωσε» την Πόλη η Ντουμπάι BC, 80-76 την Εφές με πρωταγωνιστή τον Ράιτ, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Ντουμπάι επέστρεψε στις νίκες με κορυφαίο τον Ράιτ, που πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 15 ασίστ
Η Ντουμπάι BC αντέδρασε μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι και κατάφερε να περάσει από τη Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 76-80.
Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας
Ισορροπημένο και... αναγνωριστικό ήταν το παιχνίδι μετά το πρώτο τζάμπολ καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (14-14 στο 8') μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου που έφερε την Εφές μπροστά στο σκορ με 20-17.
Με τον Φιλίπ Πετρούσεφ να το παίρνει πάνω του, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πήρε τον έλεγχο του αγώνα και μάλιστα προηγήθηκε με 24-27 στα μέσα της 2ης περιόδου.
Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και με σερί 9-0 δια χειρός Σμιτς και Οσμάνι, πήραν προβάδισμα με 33-27. Ένα προβάδισμα το οποίο και διατήρησαν έως και το τέλος του ημιχρόνου (37-30) έχοντας καταφέρει να πάρει τα ηνία του αγώνα.
Μάλιστα συνέχισε με το ίδιο μομέντουμ φτάνοντας αρχικά στο +8 (40-32) λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου ενώ η διαφορά έγινε και διψήφια (50-40) στο 25'.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Ο Κορντινιέ είχε ανεβάσει την απόδοσή του, με την Εφές να διατηρούσε διαφορά στο σκορ (57-50) η οποία ωστόσο εξανεμίστηκε από την Ντουμπάι BC που είχε ως καλύτερους τους Καμπενγκέλε, Ράιτ και Μπέρτανς.
Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Όχι μόνο ροκάνισε την διαφορά αλλά πήρε και προβάδισμα με 62-67 στο 35'.
It is not a bird... it is Mfiondu Kabengele once again.#MotorolaMagicMoment | @Moto | @dubaibasket pic.twitter.com/Tt5hDhV3My— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
Nobody does that up and down better than @viinze_17P!#MotorolaMagicMoment | @Moto | @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/7Mua0TUm0c— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
Το σκηνικό είχε αλλάξει. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς είχε γίνει το αφεντικό του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως και το τέλος.
Βέβαια στο τέλος και με το σκορ στο 76-78, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε την ευκαιρία για το προσπέρασμα της Αναντολού αλλά το ελεύθερο τρίποντο που επιχείρησε στα 5'' πριν από το τέλος δεν βρήκε στόχο!
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-54, 76-80.
