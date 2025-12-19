«Άλωσε» την Πόλη η Ντουμπάι BC, 80-76 την Εφές με πρωταγωνιστή τον Ράιτ, δείτε βίντεο

Η ομάδα του Ντουμπάι επέστρεψε στις νίκες με κορυφαίο τον Ράιτ, που πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 15 ασίστ





Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας



Ισορροπημένο και... αναγνωριστικό ήταν το παιχνίδι μετά το πρώτο τζάμπολ καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (14-14 στο 8') μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου που έφερε την Εφές μπροστά στο σκορ με 20-17.







It is not a bird... it is Mfiondu Kabengele once again.#MotorolaMagicMoment | @Moto | @dubaibasket pic.twitter.com/Tt5hDhV3My — EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025





Μάλιστα συνέχισε με το ίδιο μομέντουμ φτάνοντας αρχικά στο +8 (40-32) λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου ενώ η διαφορά έγινε και διψήφια (50-40) στο 25'.



Nobody does that up and down better than @viinze_17P!#MotorolaMagicMoment | @Moto | @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/7Mua0TUm0c — EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025

Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Όχι μόνο ροκάνισε την διαφορά αλλά πήρε και προβάδισμα με 62-67 στο 35'.



Το σκηνικό είχε αλλάξει. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς είχε γίνει το αφεντικό του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως και το τέλος.



Βέβαια στο τέλος και με το σκορ στο 76-78, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε την ευκαιρία για το προσπέρασμα της Αναντολού αλλά το ελεύθερο τρίποντο που επιχείρησε στα 5'' πριν από το τέλος δεν βρήκε στόχο!



Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-54, 76-80.