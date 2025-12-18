Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Παγώνη: «Θυμήσου την προπόνησή μας όταν πάρεις το πρώτο σου σλαμ», δείτε βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε τις τελευταίες μέρες με τον Ραφαήλ Παγώνη, και όπως φαίνεται πιστεύει πολύ στο ταλέντο του νεαρού Έλληνα τενίστα
Ο Ραφαήλ Παγώνης έκανε κοινή προπόνηση την Κυριακή (14/12) με τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Έλληνα αθλητή να ανεβάζει μία φωτογραφία με τον Σέρβο, λέγοντας ότι η στιγμή αυτή θα του μείνει αξέχαστη.
Ωστόσο, εκτός από τον 14χρονο Παγώνη, και ο Νόλε φάνηκε να απολαμβάνει την προπόνηση που έκανε μαζί του, αναρτώντας λίγες μέρες μετά ένα story στο προσωπικό του προφίλ.
Μάλιστα, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έγραψε χαρακτηριστικά ότι ο νεαρός Έλληνας είναι ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματος, αστειευόμενος και παρακαλώντας τον να τον θυμηθεί, όταν κερδίσει το πρώτο του σλαμ.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σέρβος στην ανάρτησή του:
«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσεις το πρώτο σου σλαμ)».
