Στις 27/3 στο Κατάρ το 2ο «Finalissima» μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής
SPORTS
Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας

Στις 27/3 στο Κατάρ το 2ο «Finalissima» μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής

Τελικός υπερπρωταθλητών Ευρώπης-Νότιας Αμερικής στο γήπεδο όπου η «αλμπισελέστε» στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022

Στις 27/3 στο Κατάρ το 2ο «Finalissima» μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής
Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του 2ου "Finalissima", του αγώνα που συνδιοργανώνουν οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες της Ευρώπης (UEFA) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), ανάμεσα στους νικητές του EURO και του Κόπα Αμέρικα. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου, στο «Lusail Stadium» του Κατάρ, με ώρα έναρξης 21:00 τοπική (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Για τη «μπιανκοσελέστε», μάλιστα, η επιλογή του γηπέδου έχει βαρύνουσα σημειολογία, αφού είναι το στάδιο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 2022, νικώντας στον τελικό του Μουντιάλ τη Γαλλία.

Το "Finalissima" αποτέλεσε μία κοινή πρωτοβουλία της UEFA και της CONMEBOL, σε μία περίοδο που αμφότερες αντιτάσσονταν σφόδρα στην πρόθεση της FIFA να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε διοργάνωση διετίας, αντί να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στην πρώτη εκδοχή του νέου θεσμού, η Αργεντινή νίκησε 3-0 την (νικήτρια του EURO 2020) Ιταλία με 3-0, στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης