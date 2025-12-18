Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Στις 27/3 στο Κατάρ το 2ο «Finalissima» μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής
Τελικός υπερπρωταθλητών Ευρώπης-Νότιας Αμερικής στο γήπεδο όπου η «αλμπισελέστε» στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022
Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του 2ου "Finalissima", του αγώνα που συνδιοργανώνουν οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες της Ευρώπης (UEFA) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), ανάμεσα στους νικητές του EURO και του Κόπα Αμέρικα. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου, στο «Lusail Stadium» του Κατάρ, με ώρα έναρξης 21:00 τοπική (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Για τη «μπιανκοσελέστε», μάλιστα, η επιλογή του γηπέδου έχει βαρύνουσα σημειολογία, αφού είναι το στάδιο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 2022, νικώντας στον τελικό του Μουντιάλ τη Γαλλία.
Το "Finalissima" αποτέλεσε μία κοινή πρωτοβουλία της UEFA και της CONMEBOL, σε μία περίοδο που αμφότερες αντιτάσσονταν σφόδρα στην πρόθεση της FIFA να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε διοργάνωση διετίας, αντί να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στην πρώτη εκδοχή του νέου θεσμού, η Αργεντινή νίκησε 3-0 την (νικήτρια του EURO 2020) Ιταλία με 3-0, στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.
