Μάλαγα - Καρδίτσα 115-84: Παραδόθηκε στους ανώτερους Ισπανούς

Η Καρδίτσα ηττήθηκε με το βαρύ 115-84 από τη Μάλαγα επί ισπανικού εδάφους, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στο Basketball Champions League, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο με ρεκόρ 3-3.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in της διοργάνωσης, οπότε το αποτέλεσμα δεν επηρέασε την πρόκριση. Στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της σερβικής ΚΚ Σπαρτάκ.
Η Μάλαγα εξαργύρωσε τη δυναμική εκκίνηση της, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (35-15). Δίχως να χάσει τη διάρκεια της επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό και την επιθετική υπεροχή της και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.
Με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την Καρδίτσα.
Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γενέρ, Ιβόρ, Σίλβια
