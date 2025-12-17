Μάλαγα - Καρδίτσα 115-84: Παραδόθηκε στους ανώτερους Ισπανούς
SPORTS
Μάλαγα Basketball Champions League Καρδίτσα

Μάλαγα - Καρδίτσα 115-84: Παραδόθηκε στους ανώτερους Ισπανούς

Με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την Καρδίτσα

Μάλαγα - Καρδίτσα 115-84: Παραδόθηκε στους ανώτερους Ισπανούς
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η Καρδίτσα ηττήθηκε με το βαρύ 115-84 από τη Μάλαγα επί ισπανικού εδάφους, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στο Basketball Champions League, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο με ρεκόρ 3-3.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in της διοργάνωσης, οπότε το αποτέλεσμα δεν επηρέασε την πρόκριση. Στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της σερβικής ΚΚ Σπαρτάκ.

Η Μάλαγα εξαργύρωσε τη δυναμική εκκίνηση της, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (35-15). Δίχως να χάσει τη διάρκεια της επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό και την επιθετική υπεροχή της και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την Καρδίτσα.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γενέρ, Ιβόρ, Σίλβια


Connatix Player: 82b110d4-37ea-4292-bb5c-6e54af49514c - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης