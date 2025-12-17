Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Βίντεο: Ντελ Πιέρο και Γιλντίζ μαζί στο μουσείο στο σποτ της Γιουβέντους
Η νέα συλλογή ρούχων της Γιούβε έχεις ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον θρυλικό Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο ο οποίος πρωταγωνιστεί στο promo video μαζί με τον διάδοχο του Κενάν Γιλντίζ
Το 1990 η Γιουβέντους είχε προκαλέσει σεισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο (και εμφύλιο στην Ιταλία) προχωρώντας στην απόκτηση του Ρομπέρτο Μπάτζιο από τη Φιορεντίνα, μια μεταγραφή που εκείνη την εποχή ήταν η πιο ακριβή στον κόσμο.
Ο Τζάνι Ανιέλι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον μύθο της Γιουβέντους, βλέποντας τον Μπάτζιο να... ζωγραφίζει μέσα στο γήπεδο του έδωσε το παρατσούκλι «Ραφαήλ» συγκρίνοντας τον με τον σπουδαίο ζωγράφο της Αναγέννηση.
Το 1993 η Γιούβε απέκτησε από την Πάντοβα τον 20χρονο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο οποίος με το καλημέρα μπήκε στην καρδιά του «Αβοκάντο» (όπως ήταν το προσωνύμιο του ιστορικού ιδιοκτήτη της FIAT) που φυσικά φρόντισε να τον... βαφτίσει.
Έτσι λοιπόν του απέδωσε το παρατσούκλι «Πιντουρίκιο» (Pinturicchio), που σημαίνει «μικρός ζωγράφος» και η επιλογή δεν ήταν τυχαία καθώς παρέπεμπε στον λιγότερο γνωστό, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχο ζωγράφο της Αναγέννησης.
Ο Πιντουρίκιο (Μπερναρντίνο ντι Μπέτο) ήταν γνωστός για τις λεπτομερείς και πολύχρωμες τοιχογραφίες του, όπως ακριβώς και ο Ντελ Πιέρο για το κομψό και τεχνικά άρτιο παιχνίδι του, το οποίο για δύο δεκαετίες μαγνήτιζε τα βλέμματα σε κάθε αγώνα της Γιούβε.
Ο Ντελ Πιέρο έμεινε πιστός στη Γιούβε όταν βρέθηκε στη Β' Εθνική λόγω του σκανδάλου Calciopoli, κι αυτή του η επιλογή του έδωσε μια παντοτινή θέση στην καρδιά των οπαδών του συλλόγου για τους οποίος θα είναι ο παντοτινός Capitano.
Αυτή η διαχρονική σχέση ήρθε να επισφραγιστεί μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο, με τον Ντελ Πιέρο να είναι το κεντρικό πρόσωπο στη νέα προαγωνιστική συλλογή ρούχων που λανσάρει η Γιούβε σε συνεργασία με την Adidas.
Οι φανέλες περιλαμβάνουν εμβληματικές αναφορές, όπως το νούμερο 10, τις ημερομηνίες του ντεμπούτου και της ολοκλήρωσης της καριέρας του Ντελ Πιέρο, καθώς και στοιχεία που παραπέμπουν στους χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς του.
Και μια τέτοια ξεχωριστή δημιουργία δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί μ' ένα «διαφορετικό» βίντεο, όπου ο Πιντουρίκιο εμφανίζεται στο μουσείο φορώντας τη συλλεκτική μπλούζα, δίπλα από τον διάδοχο του Κενάν Γιλντίζ που παρατηρεί έναν από τους πίνακες που... καταγράφουν τα κατορθώματα του.
