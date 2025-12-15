Σαμπαλένκα: Για δεύτερη σερί φορά αναδείχθηκε τενίστρια της χρονιάς

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκε η καλύτερη τενίστρια για τη χρονιά που πέρασε, βραβείο το οποίο κερδίζει για δεύτερη σερί χρονιά από την WTA