Σαμπαλένκα: Για δεύτερη σερί φορά αναδείχθηκε τενίστρια της χρονιάς
Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκε η καλύτερη τενίστρια για τη χρονιά που πέρασε, βραβείο το οποίο κερδίζει για δεύτερη σερί χρονιά από την WTA
Η εκπληκτική σεζόν για την Αρίνα Σαμπαλένκα... σφραγίστηκε με το βραβείο της καλύτερης τενίστριας του 2025 από την WTA.
Στο πλαίσιο των WTA Week Award η ομοσπονδία του τένις γυναικών τίμησε την Λευκορωσίδα αθλήτρια με το εν λόγω τίτλο.
Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική σεζόν, στην οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδεικνύεται ως κορυφαία τενίστρια της χρονιάς.
Με αυτό το επίτευγμα έγινε η τρίτη τενίστρια τα τελευταία 15 χρόνια που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο περισσότερες από μία φορές.
Η ίδια, στην ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη κατηγορία συγκέντρωσε το 80% των ψήφων των ΜΜΕ, έπειτα από μία κυριαρχική χρονιά.
Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο έφτασε σε εννέα τελικούς, κατέκτησε τέσσερις τίτλους εκ των οποίων το US Open και σημείωσε 63 νίκες.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα βραβεία που μοιράστηκαν τη Δευτέρα (15/12), η Αμάντα Ανισίμοβα έλαβε τον τίτλο της πιο βελτιωμένης τενίστριας στη σεζόν.
Το βραβείο για την «επιστροφή της χρονιάς» απονεμήθηκε στην Μπελίντα Μπέντσιτς, η οποία μετά από δύο χρόνια έκανε comeback στην αγωνιστική δράση, έχοντας φέρει στον κόσμο την μικρή της κόρη.
Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ήταν η Βικτόρια Μποκό, ενώ το βραβείο για το «δίδυμο της χρονιάς» δόθηκε στις Κατερίνα Σινιάκοβα και Τέιλορ Τάουνσεντ.
