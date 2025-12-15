Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πούγγουρα
Ο 30χρονος αμυντικός, με θητεία σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Βέροια, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Τουρκία με τη Σίβασπορ
Δεύτερη μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΦΗ, καθώς μετά τον Ααρον Ισέκα, επισημοποιήθηκε η συμφωνία της ΠΑΕ και με τον Αχιλλέα Πούγγουρα.
Ο 30χρονος αμυντικός, με θητεία σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Βέροια, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου κατέγραψε 41 συμμετοχές, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι ήταν ελεύθερος.
Ο Πούγγουρας, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελλο Ελλάδας (το 2017 με τον ΠΑΟΚ και το 2022 με τον Παναθηναϊκό) και υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΟΦΗ ως το καλοκαίρι του 2027 και θα είναι διαθέσιμος από τις αρχές του νέου χρόνου.
