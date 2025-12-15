Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πούγγουρα
SPORTS
ΟΦΗ Αχιλλέας Πούγγουρας

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πούγγουρα

Ο 30χρονος αμυντικός, με θητεία σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Βέροια, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Τουρκία με τη Σίβασπορ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πούγγουρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δεύτερη μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΦΗ, καθώς μετά τον Ααρον Ισέκα, επισημοποιήθηκε η συμφωνία της ΠΑΕ και με τον Αχιλλέα Πούγγουρα.

Ο 30χρονος αμυντικός, με θητεία σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Βέροια, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Τουρκία με τη Σίβασπορ, όπου κατέγραψε 41 συμμετοχές, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι ήταν ελεύθερος.

Ο Πούγγουρας, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελλο Ελλάδας (το 2017 με τον ΠΑΟΚ και το 2022 με τον Παναθηναϊκό) και υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΟΦΗ ως το καλοκαίρι του 2027 και θα είναι διαθέσιμος από τις αρχές του νέου χρόνου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης