«Γκέλα» της Μπάγερν, 2-2 με τη Μάιντς, ήττα με 1-0 για τη Νάπολι στο Ούντινε, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
«Γκέλα» της Μπάγερν, 2-2 με τη Μάιντς, ήττα με 1-0 για τη Νάπολι στο Ούντινε, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Σίτι και Φόρεστ επικράτησαν εύκολα με 3-0 των Κρίσταλ Πάλας, Τότεναμ αντίστοιχα - Η Ίντερ πάτησε κορυφή επικρατώντας 2-1 της Τζένοα, καθώς η Μίλαν «αυτοκτόνησε» στην έδρα της μένοντας στο 2-2 με τη Σασουόλο

«Γκέλα» της Μπάγερν, 2-2 με τη Μάιντς, ήττα με 1-0 για τη Νάπολι στο Ούντινε, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Χωρίς βαθμολογικές αλλαγές στην κορυφή συνέχισε η Premier League αφού η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε άνετα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (που το Σάββατο νίκησε στις καθυστερήσεις την ουραγό Γουλβς). 

Από κοντά και η Άστον Βίλα, η οποία συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, νικώντας εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με 3-2, ενώ η Σάντερλαντ πήρε το ντέρμπι της Βόρειας Αγγλίας επικρατώντας 1-0 της Νιούκαστλ.

Στη Serie A η Ίντερ πέρασε από τη Γένοβα (2-1 την Τζένοα) την ώρα που η Νάπολι γνώριζε οδυνηρή ήττα στην έδρα της Ουντινέζε (1-0) και η Μίλαν έμενε στο 2-2 με την Σασουόλο στο Σαν Σίρο.

Στη Bundesliga η Μπάγερν υποδέχθηκε την ουραγό Μάιντς και παρόλο που αναπάντεχα έχασε δύο βαθμούς (2-2 το τελικό σκορ) παραμένει στο +9 από τους διώκτες της αφού η Λειψία έχασε στο Βερολίνο και η Φράιμπουργκ κράτησε στο 1-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Στη La Liga η Σεβίλλη ξέσπασε με 4αρα στην ουραγό Οβιέδο, ενώ η Θέλτα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε και την Μπιλμπάο με 2-0 στη Γαλικία.

Premier League (16η αγωνιστική)

Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κλείσιμο
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21'  Ουγκουτσούκβου, 86' Σον - 9' Σμιθ Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Γουλβς   (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3  (41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0  (28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0  (46' αυτ. Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1 (70' Χέντερσον, 82' Κάλβερτ-Λιούιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 36 -16αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 34 -16αγ.
Άστον Βίλα 33 -16αγ.
Τσέλσι 28 -16αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.
Λίβερπουλ 26 -16αγ.
Σάντερλαντ 26 -16αγ.
Μάντσεστερ Γ. 25
Έβερτον 24 -16αγ.
Μπράιτον 23 -16αγ.
Τότεναμ 22 -16αγ.
Νιούκαστλ 22 -16αγ.
Φούλαμ 20 -16αγ.
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 20 16αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Λιντς 16 -16αγ.
Γουέστ Χαμ 13 -16αγ.
Μπέρνλι 10 -16αγ.
Γουλβς 2 -16αγ.


La Liga (16η αγωνιστική)

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76', 84' Τσιγκάνκοφ)
REAL SOCIEDAD 1 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

REAL SOCIEDAD 1 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)

ATLÉTICO DE MADRID 2 - 1 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)

RCD MALLORCA 3 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70', 86' Ραφίνια)

FC BARCELONA 2 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53' Καμπρέρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Σεβίλη-Οβιέδο  4-0 (4' Ανταμς, 22' Σο, 51' Μεντί, 89' Εζούκε) 

SEVILLA FC 4 - 0 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48' Σβένμπεργκ, 55' Ελ Αμπντελαουί)

CELTA 2 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ (Αναβλήθηκε)

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (68' Βιθέντε - 24' Μπαπέ, 76' Ροντρίγκο)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30 -16αγ.
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22 -16αγ.
Σεβίλλη 20 -16αγ.
Χετάφε 20 -16αγ.
Έλτσε 19 -16αγ.
Αλαβές 18 -16αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Μαγιόρκα 17 -16αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15 -16αγ.
Βαλένθια 15 -16αγ.
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Οβιέδο 10 -16αγ.
Λεβάντε 9


Bundesliga (14η αγωνιστική)

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1 (57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)

UNION Too Strong! | UNION BERLIN - RB LEIPZIG | Highlights | Matchday 14 – Bundesliga 2025/26

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (22' αυτ. Κουλιεράκης - 4', 34' Βίμερ, 30' Αμούρα)

Wimmer Brace: Wolfsburg Momentum Builds | BORUSSIA M'GLADBACH - VFL WOLFSBURG | MD 14 – Bundesliga


Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-0 (68' Ντόαν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ 2-1 (35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Αμβούργο 4-1 (8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λεβερκούζεν-Κολωνία 2-0 (66' Τεριέ, 72', 'Αντριχ)

SCORPION-KICK Decides The Match! | BAYER 04 LEVERKUSEN - 1. FC KÖLN | Highlights | Bundesliga 25/26

Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-1 (75' Χέλερ - 31' Μπενσεμπαϊνί)

Absolute Screamer Secures Comeback! | SC FREIBURG - BORUSSIA DORTMUND | HL | MD 14 – Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς 2-2 (29' Καρλ, 87' Κέιν - 45+2' Ποτούλσκι, 67' Λι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Στουτγάρδη 0-3 (40' Ελ Κανούς, 44' Λιούελινγκ, 79' Ουντάβ, 90+4' Φούχριχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38
Λειψία 29
Ντόρτμουντ 29
Λεβερκούζεν 26
Χοφενχάιμ 26
Στουτγάρδη 25
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 24
Ουνιόν Βερολίνου 18
Φράιμπουργκ 17
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16 
Βόλφσμπουργκ 15
Αμβούργο 15
Άουγκσμπουργκ 13
Ζανκτ Πάουλι 11
Χαϊντενχάιμ 11
Μάιντς 6


Serie A (15η αγωνιστική)

Λέτσε-Πίζα 1-0 (72' Στούλιτς)

LECCE-PISA 1-0 | HIGHLIGHTS | Stulic goes off the mark with an important win | SERIE A 2025/26


Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27' Βλάσιτς)

TORINO-CREMONESE 1-0 | HIGHLIGHTS | Vlasic ends Torino’s victory drought | SERIE A 2025/26


Πάρμα-Λάτσιο 0-1  (82' Νοσλίν)

PARMA-LAZIO 0-1 | HIGHLIGHTS | Noslin wins it for 9 men Lazio | SERIE A 2025/26


Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11',81' Σκαμάκα - 75' Γκαετάνο)

ATALANTA-CAGLIARI 2-1 | HIGHLIGHTS | Scamacca seals impressive win with a brace | SERIE A 2025/26

Μίλαν-Σασουόλο 2-2 (34',47' Μπαρτεσάγκι - 13' Κονέ, 77' Λοριάν)

MILAN-SASSUOLO 2-2 | HIGHLIGHTS | Laurienté seals the draw right off the bench | SERIE A 2025/26

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2 (69' αυτ. Νούνιες - 42',90'+4 Όρμπαν)

FIORENTINA-VERONA 1-2 | HIGHLIGHTS | Orban’s late winner destroys Viola’s hopes | SERIE A 2025/26

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0 (73' Εκέλενκαμπ)

UDINESE-NAPOLI 1-0 | HIGHLIGHTS | Ekkelenkamp wins it after two disallowed goals | SERIE A 2025/26

Τζένοα-Ίντερ 1-2 (68' Βιτίνια - 6' Μπίσεκ, 38' Λαουτάρο)

GENOA-INTER 1-2 | HIGHLIGHTS | Bisseck and Lautaro send Inter back on top | SERIE A 2025/26


Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1 (64' Καμπάλ)



Ρόμα-Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Ίντερ 33
Μίλαν 32
Νάπολι 31
Ρόμα 27 -14αγ.
Γιουβέντους 26
Μπολόνια 25
Κόμο 24 -14αγ.
Λάτσιο 22
Σασουόλο 21
Ουντινέζε 21
Κρεμονέζε 20
Αταλάντα 19
Τορίνο 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Πάρμα 14
Κάλιαρι 14
Βερόνα 12
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6
