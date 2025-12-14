«Γκέλα» της Μπάγερν, 2-2 με τη Μάιντς, ήττα με 1-0 για τη Νάπολι στο Ούντινε, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Χωρίς βαθμολογικές αλλαγές στην κορυφή συνέχισε η Premier League αφού η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε άνετα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (που το Σάββατο νίκησε στις καθυστερήσεις την ουραγό Γουλβς).





- Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κλείσιμο

(70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν) Δείτε

τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0 (28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ) Δείτε

τα γκολ

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0 (46' αυτ. Βολτεμάντε) Δείτε

τα στιγμιότυπα

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) Δείτε

τα γκολ

Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1 (70' Χέντερσον, 82' Κάλβερτ-Λιούιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12



Άρσεναλ 36 -16αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 34 -16αγ.

Άστον Βίλα 33 -16αγ.

Τσέλσι 28 -16αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.

Λίβερπουλ 26 -16αγ.

Σάντερλαντ 26 -16αγ.

Μάντσεστερ Γ. 25

Έβερτον 24 -16αγ.

Μπράιτον 23 -16αγ.

Τότεναμ 22 -16αγ.

Νιούκαστλ 22 -16αγ.

Φούλαμ 20 -16αγ.

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 20 16αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Λιντς 16 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13 -16αγ.

Μπέρνλι 10 -16αγ.

Γουλβς 2 -16αγ.