«Γκέλα» της Μπάγερν, 2-2 με τη Μάιντς, ήττα με 1-0 για τη Νάπολι στο Ούντινε, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Σίτι και Φόρεστ επικράτησαν εύκολα με 3-0 των Κρίσταλ Πάλας, Τότεναμ αντίστοιχα - Η Ίντερ πάτησε κορυφή επικρατώντας 2-1 της Τζένοα, καθώς η Μίλαν «αυτοκτόνησε» στην έδρα της μένοντας στο 2-2 με τη Σασουόλο
Χωρίς βαθμολογικές αλλαγές στην κορυφή συνέχισε η Premier League αφού η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε άνετα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (που το Σάββατο νίκησε στις καθυστερήσεις την ουραγό Γουλβς).
Στη Serie A η Ίντερ πέρασε από τη Γένοβα (2-1 την Τζένοα) την ώρα που η Νάπολι γνώριζε οδυνηρή ήττα στην έδρα της Ουντινέζε (1-0) και η Μίλαν έμενε στο 2-2 με την Σασουόλο στο Σαν Σίρο.
Στη Bundesliga η Μπάγερν υποδέχθηκε την ουραγό Μάιντς και παρόλο που αναπάντεχα έχασε δύο βαθμούς (2-2 το τελικό σκορ) παραμένει στο +9 από τους διώκτες της αφού η Λειψία έχασε στο Βερολίνο και η Φράιμπουργκ κράτησε στο 1-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Στη La Liga η Σεβίλλη ξέσπασε με 4αρα στην ουραγό Οβιέδο, ενώ η Θέλτα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε και την Μπιλμπάο με 2-0 στη Γαλικία.
Premier League (16η αγωνιστική)
Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21' Ουγκουτσούκβου, 86' Σον - 9' Σμιθ Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουλβς (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0 (28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0 (46' αυτ. Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1 (70' Χέντερσον, 82' Κάλβερτ-Λιούιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 36 -16αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 34 -16αγ.
Άστον Βίλα 33 -16αγ.
Τσέλσι 28 -16αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.
Λίβερπουλ 26 -16αγ.
Σάντερλαντ 26 -16αγ.
Μάντσεστερ Γ. 25
Έβερτον 24 -16αγ.
Μπράιτον 23 -16αγ.
Τότεναμ 22 -16αγ.
Νιούκαστλ 22 -16αγ.
Φούλαμ 20 -16αγ.
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 20 16αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Λιντς 16 -16αγ.
Γουέστ Χαμ 13 -16αγ.
Μπέρνλι 10 -16αγ.
Γουλβς 2 -16αγ.
La Liga (16η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76', 84' Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)
Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70', 86' Ραφίνια)
Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53' Καμπρέρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σεβίλη-Οβιέδο 4-0 (4' Ανταμς, 22' Σο, 51' Μεντί, 89' Εζούκε)
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48' Σβένμπεργκ, 55' Ελ Αμπντελαουί)
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ (Αναβλήθηκε)
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (68' Βιθέντε - 24' Μπαπέ, 76' Ροντρίγκο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30 -16αγ.
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22 -16αγ.
Σεβίλλη 20 -16αγ.
Χετάφε 20 -16αγ.
Έλτσε 19 -16αγ.
Αλαβές 18 -16αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Μαγιόρκα 17 -16αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15 -16αγ.
Βαλένθια 15 -16αγ.
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Οβιέδο 10 -16αγ.
Λεβάντε 9
Bundesliga (14η αγωνιστική)
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1 (57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (22' αυτ. Κουλιεράκης - 4', 34' Βίμερ, 30' Αμούρα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-0 (68' Ντόαν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ 2-1 (35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Αμβούργο 4-1 (8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λεβερκούζεν-Κολωνία 2-0 (66' Τεριέ, 72', 'Αντριχ)
Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-1 (75' Χέλερ - 31' Μπενσεμπαϊνί)
Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς 2-2 (29' Καρλ, 87' Κέιν - 45+2' Ποτούλσκι, 67' Λι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Στουτγάρδη 0-3 (40' Ελ Κανούς, 44' Λιούελινγκ, 79' Ουντάβ, 90+4' Φούχριχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 38
Λειψία 29
Ντόρτμουντ 29
Λεβερκούζεν 26
Χοφενχάιμ 26
Στουτγάρδη 25
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 24
Ουνιόν Βερολίνου 18
Φράιμπουργκ 17
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16
Βόλφσμπουργκ 15
Αμβούργο 15
Άουγκσμπουργκ 13
Ζανκτ Πάουλι 11
Χαϊντενχάιμ 11
Μάιντς 6
Serie A (15η αγωνιστική)
Λέτσε-Πίζα 1-0 (72' Στούλιτς)
Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27' Βλάσιτς)
Πάρμα-Λάτσιο 0-1 (82' Νοσλίν)
Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11',81' Σκαμάκα - 75' Γκαετάνο)
Μίλαν-Σασουόλο 2-2 (34',47' Μπαρτεσάγκι - 13' Κονέ, 77' Λοριάν)
Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2 (69' αυτ. Νούνιες - 42',90'+4 Όρμπαν)
Ουντινέζε-Νάπολι 1-0 (73' Εκέλενκαμπ)
Τζένοα-Ίντερ 1-2 (68' Βιτίνια - 6' Μπίσεκ, 38' Λαουτάρο)
Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1 (64' Καμπάλ)
Ρόμα-Κόμο 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Ίντερ 33
Μίλαν 32
Νάπολι 31
Ρόμα 27 -14αγ.
Γιουβέντους 26
Μπολόνια 25
Κόμο 24 -14αγ.
Λάτσιο 22
Σασουόλο 21
Ουντινέζε 21
Κρεμονέζε 20
Αταλάντα 19
Τορίνο 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Πάρμα 14
Κάλιαρι 14
Βερόνα 12
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6
