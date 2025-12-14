Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Premier League: Με Χάαλαντ και Φόντεν η Σίτι 3-0 την Κρίσταλ Πάλας, ανάσανε η Νότιγχαμ με τριάρα επί της Τότεναμ, δείτε τα γκολ
Premier League: Με Χάαλαντ και Φόντεν η Σίτι 3-0 την Κρίσταλ Πάλας, ανάσανε η Νότιγχαμ με τριάρα επί της Τότεναμ, δείτε τα γκολ
Η Σίτι με διπλό στο «Σέλχαρστ Παρκ» βλέπει ξανά κορυφή, η Νότιγχαμ πήρε βαθμολογική ανάσα κόντρα στην Τότεναμ και η φορμαρισμένη Άστον Βίλα γύρισε ματς-θρίλερ στο Λονδίνο
Το 16ο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Premier League άνοιξε τον δρόμο στη Σίτι, η Νότιγχαμ με πρωταγωνιστή τον Χάντσον-Οντόι (δύο γκολ) νίκησε την Τότεναμ κι... ανάσανε, ο Βολτεμάντε αποδείχθηκε «μαύρη ηάτα» για τη Νιούκαστλ στο «Στάδιο του Φωτός», ενώ η Άστον Βίλα... το βιολί της και στο Λονδίνο!
Με το Νορβηγό «θωρηκτό» να βρίσκει δύο φορές δίχτυα (έφτασε τα 17 τέρματα στο πρωτάθλημα) και τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» το πολύ δύσκολο εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 κι έδειξε ότι εφέτος μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι θα επιστρέψει στην κορυφή με την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Χάντσον-Οντόι «άνοιξε λογαριασμό» στο «Σίτι Γκράουντ» την τρέχουσα σεζόν και, μάλιστα, δύο φορές. Η Νότιγχαμ που «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στην Τότεναμ τα κατάφερε με το εμφατικό 3-0 και συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 16η θέση της κατάταξης, παίρνοντας βαθιά... ανάσα!
Παράξενο μεν, πραγματικότητα δε. Ο σέντερ φορ της Νιούκαστλ ήταν ο «μοιραίος» της ομάδας του στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη Σάντερλαντ, καθώς με το αυτογκόλ που πέτυχε με τη σέντρα στο β' ημίχρονο χάρισε στις «μαύρες γάτες» τη νίκη με 1-0, μη επιτρέποντας στους «ανθρακωρύχους» να επεκτείνουν το σερί τους (3 νίκες, μία ισοπαλία).
Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ η Αστον Βίλα στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αλλά όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αντίθετα, ισοφάρισε ισάριθμες και στο 79' ο Ρότζερς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ αύξησε το σερί νικών σε 6 για τους «χωριάτες».
Ατυχος στάθηκε για τους γηπεδούχους ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς με το αυτογκόλ που σημείωσε στο 9' έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 1-1.
Premier League (16η αγωνιστική)
Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό)
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ)
Με το Νορβηγό «θωρηκτό» να βρίσκει δύο φορές δίχτυα (έφτασε τα 17 τέρματα στο πρωτάθλημα) και τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» το πολύ δύσκολο εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 κι έδειξε ότι εφέτος μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι θα επιστρέψει στην κορυφή με την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Χάντσον-Οντόι «άνοιξε λογαριασμό» στο «Σίτι Γκράουντ» την τρέχουσα σεζόν και, μάλιστα, δύο φορές. Η Νότιγχαμ που «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στην Τότεναμ τα κατάφερε με το εμφατικό 3-0 και συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 16η θέση της κατάταξης, παίρνοντας βαθιά... ανάσα!
Παράξενο μεν, πραγματικότητα δε. Ο σέντερ φορ της Νιούκαστλ ήταν ο «μοιραίος» της ομάδας του στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη Σάντερλαντ, καθώς με το αυτογκόλ που πέτυχε με τη σέντρα στο β' ημίχρονο χάρισε στις «μαύρες γάτες» τη νίκη με 1-0, μη επιτρέποντας στους «ανθρακωρύχους» να επεκτείνουν το σερί τους (3 νίκες, μία ισοπαλία).
Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ η Αστον Βίλα στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αλλά όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αντίθετα, ισοφάρισε ισάριθμες και στο 79' ο Ρότζερς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ αύξησε το σερί νικών σε 6 για τους «χωριάτες».
Ατυχος στάθηκε για τους γηπεδούχους ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς με το αυτογκόλ που σημείωσε στο 9' έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 1-1.
Premier League (16η αγωνιστική)
Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό)
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ)
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21' Ουγκουτσούκβου, 86' Σον - 9' Σμιθ Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον)
Άρσεναλ-Γουλβς (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε)
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0 (28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0 (46' αυτ. Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λιντς 18:30
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 36 -16αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 34 -16αγ.
Άστον Βίλα 33 -16αγ.
Τσέλσι 28 -16αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.
Λίβερπουλ 26 -16αγ.
Σάντερλαντ 26 -16αγ.
Μάντσεστερ Γ. 25
Έβερτον 24 -16αγ.
Μπράιτον 23 -16αγ.
Τότεναμ 22 -16αγ.
Νιούκαστλ 22 -16αγ.
Φούλαμ 20 -16αγ.
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 13 -16αγ.
Μπέρνλι 10 -16αγ.
Γουλβς 2 -16αγ.
Άρσεναλ-Γουλβς (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε)
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0 (28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0 (46' αυτ. Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λιντς 18:30
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 36 -16αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 34 -16αγ.
Άστον Βίλα 33 -16αγ.
Τσέλσι 28 -16αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.
Λίβερπουλ 26 -16αγ.
Σάντερλαντ 26 -16αγ.
Μάντσεστερ Γ. 25
Έβερτον 24 -16αγ.
Μπράιτον 23 -16αγ.
Τότεναμ 22 -16αγ.
Νιούκαστλ 22 -16αγ.
Φούλαμ 20 -16αγ.
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 13 -16αγ.
Μπέρνλι 10 -16αγ.
Γουλβς 2 -16αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα