Ο Τζόρνταν Χέντερσον σκόραρε μετά από 4 χρόνια στην Premier League και αφιέρωσε το γκολ στον αδικοχαμένο Ζότα

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τη Λιντς και απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο συμπαίκτη του την εποχή που ήταν αρχηγός στο Λίβερπουλ
Ο Τζόρνταν Χέντερσον είχε ξεχάσει το αίσθημα της χαράς μετά από ένα γκολ σε αγώνα της Premier League.
Αυτό που δεν ξέχασε όμως ήταν η ανάγκη να τιμήσει την ανάμνηση του αδικοχαμένου φίλου του. Ο 35χρονος μέσος, μετά από ένα ατυχές πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τον Άγιαξ, επέστρεψε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπρέντφορντ το περασμένο καλοκαίρι.
Οι «μέλισσες» υποδέχθηκαν σήμερα τη Λιντς με τον Χέντερσον να ανοίγει το σκορ και να κάθεται στο χορτάρι και να... μιμείται τον πανηγυρισμό του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα (σαν να παίζει PlayStation).
«Θα τον θυμόμαστε για πάντα, ήταν καλός φίλος. Δεν θα σκοράρω πολλά γκολ, οπότε σκέφτηκα πως όταν το κάνω θα του το αφιερώσω», εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα με τη Λιντς πάντως να καταφέρνει να ισοφαρίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Jordan Henderson paying tribute to Diogo Jota with his celebration. ❤️ pic.twitter.com/50G5CAOMhR— Samuel (@SamueILFC) December 14, 2025
Jordan Henderson scores his first goal since his return to the Premier League!@BrentfordFC have the advantage against Leeds 🐝 pic.twitter.com/rO8vh76czF— Premier League (@premierleague) December 14, 2025
