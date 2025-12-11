Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη για τον σύλλογο, καλύψαμε την γκέλα με την Σάμροκ»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης μετά το μεγάλο διπλό μέσα στην Τουρκία
Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή (1-2) εκτός έδρας της Σάμσουνσπορ και έκανε τεράστιο βήμα για την 8αδα του Conference League. Ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι η ομάδα του κυριάρχησε και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός:
«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Σημαντική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ξέρω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για το κλαμπ. Ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι. Είναι μια σημαντική νίκη.
Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, κάποιες όλες όχι. Σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερ.
Κατά πάσα πιθανότητα περάσαμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε τώρα το ματς με την Κραϊόβα και φυσικά το ματς στο Αγρίνιο. Να δούμε πως θα πάμε, με… αεροπλάνο ή πούλμαν. Ευελπιστούμε να ανοίξουν και τους δρόμους τώρα να περάσουμε.»
