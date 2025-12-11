Πώς εμψύχωσε ο Ηλιόπουλος τους παίκτες της ΑΕΚ πριν το ματς: Σήμερα παίζετε στις ρίζες της ΑΕΚ, φέρτε τη νίκη, την χρειάζεται ο λαός μας κι όλη η Ελλάδα
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε μήνυμα στους παίκτες της Ένωσης πριν το ματς με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία
Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είχε λείψει από κανένα παιχνίδι της ΑΕΚ, σε καμία έδρα, για καμία διοργάνωση. Αυτή την φορά ήταν αδύνατον να ταξιδέψει στην Σαμψούντα.
Όμως βρήκε τρόπο να επιδράσει έστω και ως απών. Πριν το ματς στα αποδυτήρια, με πρωτοβουλία του Μάρκο Νίκολιτς, έπαιξε βίντεο με ομιλία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
«Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική μέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Με τις προσπάθειες σας, με το μαχητικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνεται το ορόσημο κάτι πολύ σημαντικού.
Σήμερα θα παίξετε σ’ ένα γήπεδο που ονόμαζεται 19η Μάη στην Σαμψούντα, που είναι κομμάτι της μητρικής μας γης, της ρίζας της ΑΕΚ και του έθνους μας.
Μέσα στη σεζόν έχει όλοι δει την αγάπη, το σεβασμό και την αφοσίωση σ’ εσάς και τον προπονητή και την ομάδα. Έτσι ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας,
Έτσι, ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και λογικά θα μπορούσατε να είστε γιοι μου, μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος.
Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα τρία «p».... persistence, patience and passion (επιμονή, υπομονή και πάθος). Εκτός από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε. Κάντε το».
Η ομιλία τελικά έπιασε τόπο και η Ένωση πήρε μεγάλο διπλό.
