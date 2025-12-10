Το αντίο του Τζαβέλλα: Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Γιώργος Τζαβέλλας Παναθηναϊκός

Το αντίο του Τζαβέλλα: Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Τζαβέλλας εργάστηκε για 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό ως διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος

Το αντίο του Τζαβέλλα: Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του από την θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Γιώργος Τζαβέλλας θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους ανθρώπους του συλλόγου. 

Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε ότι φεύγει με καθαρή καρδιά και ευχήθηκε καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό

Το μήνυμα του Τζαβέλλα 

«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, τη συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί.

Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα. Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό».

Το αντίο του Τζαβέλλα: Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης