Το αντίο του Τζαβέλλα: Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό
Ο Γιώργος Τζαβέλλας εργάστηκε για 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό ως διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος
Λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του από την θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Γιώργος Τζαβέλλας θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους ανθρώπους του συλλόγου.
Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε ότι φεύγει με καθαρή καρδιά και ευχήθηκε καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό.
Το μήνυμα του Τζαβέλλα
«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, τη συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί.
Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα. Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό».
