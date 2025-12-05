Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό
Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζονται οι αλλαγές στην ομάδα της Αθήνας

Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό
Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό. 

Ο παλαίμαχος άσος της ομάδας διατηρούσε τον τελευταίο 1,5 χρόνο την θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αυτή είναι η δεύτερη απομάκρυνση στο τελευταίο διάστημα μετά από εκείνη του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το «διαζύγιο».

Θυμίζουμε πως τον τελευταίο μήνα εντάχθηκαν στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού τόσο ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης, ως τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής, αντιστοίχως.
