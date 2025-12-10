Η Ντιλέτα Λεότα θα γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, φωτογραφία

«Αυτά τα Χριστούγεννα, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε πιο όμορφο δώρο. Η Άρια πρόκειται να γίνει μεγάλη αδερφή και οι καρδιές μας είναι έτοιμες να αγαπήσουν διπλά», έγραψε η Ντιλέτα Λεότα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του συζύγου της και της πρωτότοκης τους κόρης, Άρια, να χαϊδεύουν την κοιλίτσα της που μεγαλώνει.



Η Ντιλέτα Λεότα είναι σε σχέση με τον Λόρις Κάριους από το 2022 και τον Αύγουστο του 2023 έφερε στον κόσμο την κόρη τους Άρια Ρόουζ.



Τον Ιούνιο του 2024 παντρεύτηκε με τον άνδρα της ζωής της και όνειρό της ήταν να κάνει και άλλα παιδιά, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της εκείνη την εποχή.







