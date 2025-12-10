Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Οι ευχές του Νίκολιτς στον Μπάγεβιτς: Χρόνια πολλά στον θρύλο της ΑΕΚ
Οι ευχές του Νίκολιτς στον Μπάγεβιτς: Χρόνια πολλά στον θρύλο της ΑΕΚ
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κλείνει σήμερα 77 χρόνια ζωής
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.
Ο Γιουγκοσλάβος που γεννήθηκε στο Μόσταρ της Βοσνίας στις 10 Δεκεμβρίου 1948 ήρθε στην Ελλάδα 1977 για να παίξει μπάλα στην ΑΕΚ και έγραψε ιστορία δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.
Επέστρεψε ως προπονητής στην ΑΕΚ και την οδήγησε στην κορυφή στο πρωτάθλημα το 1989, το 1992, το 1993 και το 1994. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός με άλλα 4 πρωταθλήματα αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η επιστροφή στην ΑΕΚ.
Για την Ένωση είναι ένας θρύλος. Φυσικά τα γενέθλιά του δεν τα ξέχασε ο συμπατριώτης του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος είναι σήμερα τεχνικός της ΑΕΚ.
Ο έμπειρος προπονητής είπε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ: «Θέλω να πω αρχικά, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, Χρόνια Πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο της ΑΕΚ και του σερβικού ποδοσφαίρου, τον Ντούσαν Μπάγερν, αλλά και τον Σταύρο Πήλιο, που σήμερα έχουν γενέθλια. Δηλαδή ένας θρύλος και ένας τωρινός παίκτης της ΑΕΚ έχουν γενέθλια σήμερα».
Ο Γιουγκοσλάβος που γεννήθηκε στο Μόσταρ της Βοσνίας στις 10 Δεκεμβρίου 1948 ήρθε στην Ελλάδα 1977 για να παίξει μπάλα στην ΑΕΚ και έγραψε ιστορία δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.
Επέστρεψε ως προπονητής στην ΑΕΚ και την οδήγησε στην κορυφή στο πρωτάθλημα το 1989, το 1992, το 1993 και το 1994. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός με άλλα 4 πρωταθλήματα αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η επιστροφή στην ΑΕΚ.
Για την Ένωση είναι ένας θρύλος. Φυσικά τα γενέθλιά του δεν τα ξέχασε ο συμπατριώτης του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος είναι σήμερα τεχνικός της ΑΕΚ.
Ο έμπειρος προπονητής είπε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ: «Θέλω να πω αρχικά, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, Χρόνια Πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο της ΑΕΚ και του σερβικού ποδοσφαίρου, τον Ντούσαν Μπάγερν, αλλά και τον Σταύρο Πήλιο, που σήμερα έχουν γενέθλια. Δηλαδή ένας θρύλος και ένας τωρινός παίκτης της ΑΕΚ έχουν γενέθλια σήμερα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE