Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες, βίντεο

Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους

Πάντως η μοναδική τρανς τενίστρια που συμμετείχε στο WTA Tour ήταν η Ρενέ Ρίτσαρντς από το 1977 έως το 1981.







'I think it's just not fair to a woman...'



The world’s number one in women's tennis Aryna Sabalenka gives Piers Morgan her view on professional trans players.



