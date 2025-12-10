Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες, βίντεο
Η Αρίνα Σαμπαλένκα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν μαζί με τον Νικ Κύργιο
Ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στον Νικ Κύργιο στο Ντουμπάι σε μια νέα εκδοχή του Battle of the Sexes μίλησε για την συμμετοχή των τρανς αθλητών στα αθλήματα των γυναικών.
Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν με τον δημοσιογράφο να την ρωτάει εάν δέχεται ή όχι τους τρανς στο επαγγελματικό τένις.
«Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους όμως πιστεύω ότι ακόμα κι έτσι έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες και απλά δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που βιολογικά είναι άνδρας. Δεν είναι δίκαιο, μια γυναίκα δουλεύει όλη της τη ζωή για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και μετά πρέπει να αντιμετωπίσει έναν άνδρα, έναν πολύ δυνατότερο άνθρωπο βιολογικά. Δεν συμφωνώ με αυτό», είπε η Σαμπαλένκα.
Με την άποψή της Λευκορωσίδας συμφώνησε και ο Νικ Κύργιος.
Πάντως η μοναδική τρανς τενίστρια που συμμετείχε στο WTA Tour ήταν η Ρενέ Ρίτσαρντς από το 1977 έως το 1981.
'I think it's just not fair to a woman...'— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 9, 2025
The world’s number one in women's tennis Aryna Sabalenka gives Piers Morgan her view on professional trans players.
Full interview with Nick Kyrgios dropping at 7pm
📺 https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan | @SabalenkaA | @NickKyrgios pic.twitter.com/NN2SLh6KVI
