Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες, βίντεο
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Τένις Τρανς Νικ Κύργιος

Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες, βίντεο

Η Αρίνα Σαμπαλένκα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν μαζί με τον Νικ Κύργιο

Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες, βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στον Νικ Κύργιο στο Ντουμπάι σε  μια νέα εκδοχή του Battle of the Sexes  μίλησε για την συμμετοχή των τρανς αθλητών στα αθλήματα των γυναικών. 

Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν με τον δημοσιογράφο να την ρωτάει εάν δέχεται ή όχι τους τρανς στο επαγγελματικό τένις. 

«Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους  όμως πιστεύω ότι ακόμα κι έτσι έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες και απλά δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που βιολογικά είναι άνδρας.  Δεν είναι δίκαιο, μια γυναίκα δουλεύει όλη της τη ζωή για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και μετά πρέπει να αντιμετωπίσει έναν άνδρα, έναν πολύ δυνατότερο άνθρωπο βιολογικά. Δεν συμφωνώ με αυτό», είπε η Σαμπαλένκα. 

Με την άποψή της Λευκορωσίδας συμφώνησε και ο Νικ Κύργιος. 

Πάντως η μοναδική τρανς τενίστρια που συμμετείχε στο WTA Tour ήταν η Ρενέ Ρίτσαρντς  από το 1977 έως το 1981. 
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης