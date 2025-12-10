Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Με Κουτέσα στη Σαμσούντα η ΑΕΚ, εκτός ο Ζίνι
Η κιτρινόμαυρη αποστολή έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει με πτήση τσάρτερ για τη Σαμσούντα
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία την Πέμπτη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League με τους κιτρινόμαυρους μετά το διπλό κόντρα στη Φιορεντίνα να έχουν επιστρέψει στο παιχνίδι για πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους 16 του θεσμού.
Η κιτρινόμαυρη αποστολή έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει με πτήση τσάρτερ για τη Σαμσούντα. Σε αυτήν επιστρέφει ο Κουτέσα, ενώ αντίθετα ο Ζίνι δεν πρόλαβε και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Νίκολιτς, όπως και οι Γκατσίνοβιτς και Πιερό που είναι εκτός με τραυματισμούς.
Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει στις 18:30 με προπόνηση στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση. Μία ώρα νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.
Υπενθυμίζεται ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.
