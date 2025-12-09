Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ο Μέσι κέρδισε τον τίτλο του MVP στο MLS για δεύτερη σερί χρονιά
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε σε γκολ και ασίστ το πρωτάθλημα επιτυγχάνοντας σωρεία ρεκόρ με την Ίντερ Μαϊάμι
Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του MLS Cup με την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε μία ακόμη ιστορική διάκριση στο βιογραφικό του, γράφοντας ιστορία στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανακοινώθηκε επίσημα ως ο Landon Donovan MLS MVP για το 2025, καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του MLS που κερδίζει το βραβείο MVP σε δύο συνεχόμενες σεζόν (2024 και 2025). Είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης με πολλαπλά βραβεία MVP, μετά τον Πρέκι (1997 και 2003).
Η κατάκτηση του βραβείου δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Μέσι, ακόμη και στα 38 του, κυριάρχησε απόλυτα. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 29 γκολ και 19 ασίστ, οδηγώντας το πρωτάθλημα και στις δύο κατηγορίες. Οι συνολικές του 48 συμμετοχές σε γκολ (γκολ + ασίστ) ήταν ο δεύτερος υψηλότερος μονοετής αριθμός στην ιστορία του MLS (ρεκόρ ο Κάρλος Βέλα με 49 το 2018), παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε 28 από τα 34 παιχνίδια. Πρόσθεσε 6 γκολ και 9 ασίστ στα πλέι-οφ, καταγράφοντας ρεκόρ σε μία σεζόν με 15 συνολικές συμμετοχές σε γκολ.
Είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που καταγράφει τουλάχιστον 36 συμμετοχές σε γκολ σε πολλαπλές σεζόν (2024, 2025).
Η σεζόν του Μέσι ήταν γεμάτη ρεκόρ. Είναι μόλις ο τέταρτος παίκτης την τελευταία δεκαετία που ανακηρύσσεται MVP και κερδίζει το Χρυσό Παπούτσι (Golden Boot) την ίδια σεζόν, ενώ έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του πρωταθλήματος που ηγείται ταυτόχρονα σε γκολ και ασίστ.
Ο Μέσι είναι μόλις ο έκτος παίκτης στα 30 χρόνια ύπαρξης του MLS που κερδίζει το βραβείο MVP της κανονικής περιόδου και το βραβείο MLS Cup Final MVP την ίδια σεζόν.
Ο Αργεντινός έλαβε πάνω από το 70% των συνολικών ψήφων (από ΜΜΕ, παίκτες και προσωπικό συλλόγων) για το βραβείο. Παρόλο που διστάζει να δεσμευτεί δημόσια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι αριθμοί και η εμφάνιση του στον τελικό του MLS Cup (με δύο καθοριστικές ασίστ στη νίκη 3-1 επί του Βανκούβερ) φανερώνουν πως συνεχίζει στο υψηλότερο επίπεδο.
