Βίντεο: Ο Αλκαράθ παίζει τένις με τον Ρονάλντο το «φαινόμενο»
Ο Ισπανός τενίστας και ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συναντήθηκαν στο περιθώριο του αγώνα επίδειξης Miami Invitational
Ο ένας θεωρείται το «φαινόμενο» του τένις καθώς ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο πρώτος αθλητής που έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στα 19 του χρόνια, ενώ στα 20 του έχει ήδη κατακτήσει 5 τουρνουά Grand Slam.
Ο άλλος, είναι το «φαινόμενο» του ποδοσφαίρου, καθώς ο Ρονάλντο Ναζάριο από τα 16 του το ταλέντο του άρχισε να λάμπει εκτυφλωτικά (Κρουζέιρο, Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης) και οδήγησε τη Βραζιλία για τελευταία φορά στην κορυφή του κόσμου (2002).
Οι δύο τους συναντήθηκαν στο Μαϊάμι όπου ο Ισπανός αντιμετώπισε τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα σε αγώνα επίδειξης και χάρισαν μία ξεχωριστή στιγμή καθώς ο ερασιτέχνης τενίστας Ρονάλντο δεν δίστασε να μπει στο γήπεδο και να παίξει με τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου.
Η αλήθεια είναι ότι παρά τα κιλά του, η τεχνική του ήταν αρκετά καλή, με τον Αλκαράθ να του βγάζει το καπέλο λέγοντας «παίζει πραγματικά καλά» και να παίρνει και μία φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας υπογεγραμμένη από τον παλαίμαχο επιθετικό, ο οποίος έχει στρέψει γενικότερα την προσοχή του στο τένις.
Ο Ρονάλντο από τη στιγμή που πούλησε τις μετοχές του σε Κρουζέιρο, Βαγιαδολίδ (όπου η παρουσία του ως διοικητικός παράγοντας στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία) αποφάσισε να ασχοληθεί με το τένις και το padelhttps://www.protothema.gr/tag/padel/. Όχι, μόνο ως ερασιτέχνης αθλητής (για να μπορέσει να χάσει κιλά όπως του συνέστησαν οι γιατροί), αλλά και ως επιχειρηματίας.
Ήδη τρέχει ένα πρότζεκτ για την κατασκευή 100 γηπέδων τένις και ισάριθμων padel σε Ρίο Ντε Τζανέιρο και Σάο Πάολο, με την ταυτόχρονη δημιουργία ιδιωτικών συλλόγων, αλλά θα συνεργαστεί και με διάφορα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων όπως συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις.
The Alcaraz-Ronaldo crossover is just 🤌🤌🤌@Ronaldo | @carlosalcaraz pic.twitter.com/upEwylrGWC— Tennis Channel (@TennisChannel) December 9, 2025
Será que as dicas do Alcaraz para o Ronaldo deram certo, fã de esportes? Que resenha boa no Miami Invitational apresentado por Itaú#tenisnaespn #ronaldo #alcaraz pic.twitter.com/6FnmqTnpLz— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 8, 2025
