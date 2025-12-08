Ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας που πάει στην Καρδίτσα, δεν μπορεί να περάσει το μπλόκο της Θήβας
SPORTS
Basketball Champions League Καρδίτσα Μερσίν Μπλόκα αγροτών Αγροτικές κινητοποιήσεις

Ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας που πάει στην Καρδίτσα, δεν μπορεί να περάσει το μπλόκο της Θήβας

Η αποστολή της Μερσίν είχε φτάσει νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και συνέχισε οδικώς το ταξίδι της προς τη Θεσσαλία, ωστόσο η κινητοποίηση των αγροτών σταμάτησε το πούλμαν στον δρόμο

Σε μπλόκο αγροτών στη Θήβα είναι εγκλωβισμένο το πούλμαν της τουρκικής ομάδας Μερσίν, η οποία ταξίδευε οδικώς προς την Καρδίτσα για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, στο πλαίσιο του Basketball Champions League.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η αποστολή της ομάδας είχε φτάσει νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και συνέχισε το ταξίδι της προς τη Θεσσαλία για τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (8/12) στις 20:00, ωστόσο η κινητοποίηση των αγροτών σταμάτησε το πούλμαν στον δρόμο.

Παρά την καθυστέρηση, τα μέλη της ομάδας έδειξαν κατανόηση προς τους Έλληνες αγρότες, αναφέροντας πως και στην Τουρκία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Από την πλευρά τους, οι αγρότες επιμένουν ότι δεν επιτρέπουν τη διέλευση σε κανέναν, εκτός από ασθενείς ή άτομα που διαθέτουν σχετικό ιατρικό έγγραφο.
