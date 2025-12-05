Οι πρώτες αντιδράσεις των προπονητών μετά την κλήρωση του Μουντιάλ 2026: «Σκληρές ομάδες, όχι στον εφησυχασμό» λένε Σκαλόνι, Αντσελότι και Ντεσάν
Ο Αντσελότι χαρακτηρίζει το Μαρόκο ως τον δυσκολότερο αντίπαλο της Βραζιλίας, ο Σκαλόνι θυμάται το πάθημα από τη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Ντεσάν τονίζει τη δυσκολία του ομίλου της Γαλλίας με Σενεγάλη και Νορβηγία
Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης του Μουντιάλ 2026 στην Ουάσινγκτον, οι προπονητές των κορυφαίων ομάδων εξέφρασαν τις πρώτες τους εντυπώσεις, με τον κεντρικό άξονα να περιστρέφεται γύρω στην αποφυγή εφησυχασμού και στον σεβασμό προς όλους τους αντιπάλους.
Κάρλο Αντσελότι (Βραζιλία - Όμιλος C: Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή)
Ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, αναγνώρισε την πρόκληση του ομίλου, δίνοντας έμφαση στην αναμέτρηση με τους ημιτελικούς του 2022.
«Ο αγώνας με το Μαρόκο θα είναι ο πιο δύσκολος για τη Βραζιλία στη φάση των ομίλων», είπε, τονίζοντας ότι το Μαρόκο έχει «ένα συμπαγές σύνολο» και ήταν εξαιρετικό στο προηγούμενο Μουντιάλ.
Ο Αντσελότι δήλωσε ότι τα φιλικά παιχνίδια με Γαλλία και Κροατία θα είναι καθοριστικά για την τελική του λίστα παικτών: «Θα είναι σαν την τελική μου λίστα».
Σημείωσε ότι το παιχνίδι στην Ανατολική Ακτή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ζέστης για τις ομάδες που θα έχουν εκεί τη βάση τους.
Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή - Όμιλος J: Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία)
Ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, Λιονέλ Σκαλόνι, επέδειξε εμπειρία και σύνεση, υπενθυμίζοντας στους πάντες ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
Αναφέρθηκε με χιούμορ στην ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία το 2022: «Θυμάστε τι μας συνέβη κόντρα στη Σαουδική Αραβία;» ρώτησε τους δημοσιογράφους.
«Θα πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε κάθε αγώνα, οπότε δεν υπάρχει ξεκούραση. Το ξέρουμε αυτό στο πετσί μας».
Λουίς Ντε Λα Φουέντε (Ισπανία - Όμιλος H: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακρωτήριο)
Ο προπονητής της Ισπανίας απέρριψε την έννοια του «ομίλου του θανάτου», τονίζοντας την αύξηση του επιπέδου όλων των ομάδων.
«Ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχουν εύκολοι όμιλοι, αλλά το επίπεδο είναι σχεδόν παρόμοιο. Αυτό θα είναι ένα ιστορικό Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή υπάρχει ένα εξαιρετικό επίπεδο παντού. Αυτά τα παιχνίδια σε αναγκάζουν να παίξεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου».
Ντιντιέ Ντεσάν (Γαλλία - Όμιλος I: Σενεγάλη, Νορβηγία, Playoff 2)
Ο Ντιντιέ Ντεσάν, Παγκόσμιος Πρωταθλητής τόσο ως παίκτης (1998) όσο και ως προπονητής (2018), χαρακτήρισε τον όμιλο της Γαλλίας (με Σενεγάλη και Νορβηγία) ως «πολύ σκληρό».
«Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ σκληρός όμιλος, δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε», δήλωσε ο Ντεσάν, αναγνωρίζοντας τη δυναμική των αντιπάλων από την Αφρική και τη Σκανδιναβία.
Ουαλίντ Ρεγκραγκί (Μαρόκο): Ο προπονητής του Μαρόκου στοχεύει στην κορυφή του Ομίλου C, παρά την παρουσία της Βραζιλίας. «Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, όλοι θέλουν να μας νικήσουν». Χαρακτήρισε τον αγώνα με την πεντάκις πρωταθλήτρια «έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου».
Σεμπαστιέν Μινιέ (Αϊτή): Ο προπονητής της Αϊτής (που κληρώθηκε επίσης με Βραζιλία) χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη «Σελεσάο» ως «δώρο» που θα δώσει μεγάλη προβολή στην ομάδα του.
Χαβιέρ Αγκίρε (Μεξικό): Ο προπονητής των οικοδεσποτών εξέφρασε την αβεβαιότητα για τον αντίπαλο από τα Playoff (Ευρώπη), τονίζοντας ότι η προετοιμασία θα είναι δύσκολη, καθώς θα πρέπει να αναλύσει πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές ομάδες.
