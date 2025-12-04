Ολυμπιακός - Φενέρ: H 30η Δεκεμβρίου η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων» είπε στη NOVA ο υπουργός.





Η EuroLeague έχει φέρει στην Ελλάδα ένα σύστημα «Hawkeye» (το σύστημα για το Instant replay) και την Παρασκευή την ίδια ώρα (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην έδρα του τη Βαλένθια. Έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν δύο παιχνίδια στην ίδια χώρα την ίδια ημέρα και ώρα.



Ένα άλλο σενάριο που εξετάστηκε είναι να γίνει ο αγώνας την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ή την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Οι ομάδες και η Euroleague μπορεί να το συζητήσουν αλλά φαίνεται να μην προχωράει.



Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Φενέρ παίζουν στα εγχώρια πρωταθλήματά τους την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι η Φενέρ θα επιστρέψει στην Πόλη την Παρασκευή, θα παίξει την Κυριακή, και την Δευτέρα ή Τρίτη θα πρέπει να είναι πάλι στην Αθήνα.



Την επόμενη εβδομάδα η Φενέρ παίζει εκτός στις 12/12 με τη Μονακό και ο Ολυμπιακός την ίδια ημέρα ταξιδεύει στην Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.



Το πιθανότερο σενάριο είναι το παιχνίδι να διεξαχθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου. Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί την Παρασκευή (2/1) το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και για τη Φενέρ αυτό με τη Μπασκόνια.



Οι ομάδες είναι ήδη σε συζητήσεις και όταν υπάρχει συμφωνία και εγκριθεί από τη Euroleague θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση.







