Φίλη των Νικς άδειασε κάδο σκουπιδιών με τα χρώματα της ομάδας για να τον πάρει σπίτι της, βίντεο
Φίλη των Νικς άδειασε κάδο σκουπιδιών με τα χρώματα της ομάδας για να τον πάρει σπίτι της, βίντεο
Παράνοια και χαμός είναι οι λέξεις που μπορούν να περιγράψουν το πάρτι των Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκεί όπου οι οπαδοί πήραν ότι μπορούσαν ως ενθύμιο
Στη Νέα Υόρκη στήθηκε το μεγαλύτερο υπαίθριο πάρτι της τελευταίας πεντηκονταετίας, με τους Νικς να κατακτούν τον τίτλο του NBA μετά από 53 χρόνια και να πανηγυρίζουν με την πόλη τους το ιστορικό πρωτάθλημά τους.
Το «Μεγάλο Μήλο» φόρεσε τα πορτοκαλί και τα μπλέ του, με πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να κατακλύσουν τους δρόμους για να στηρίξουν τον Τζέιλεν Μπράνσον και την παρέα τους.
Παράλληλα, η αστυνομία της πόλης προέβλεψε και έβγαλε στους δρόμους πάνω από 10.000 αστυνομικούς για να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Ωστόσο, ακόμα και σε τέτοια περίσταση, δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα.
Ένα βίντεο κάνει τον γύρο τον social media, με μια φίλη των Νικς να... ξεφεύγει αρκετά, χαρίζοντας μια ντροπιαστική εικόνα για την πόλη.
Συγκεκριμένα, άρπαξε ένα κάδο από δρόμο στην πόλη ο οποίος είχε βαφθεί επετειακά στα χρώματα της ομάδας και τον άδειασε στο πεζοδρόμιο.
Σκοπός της φυσικά, δεν ήταν να συμβάλει στη ρύπανση της περιοχής, αλλά να τον πάρει στο σπίτι τους.
Μόλις άδειασε όλα τα βρώμικα χαρτιά και τα αποφάγια, πήρε τον κάδο και έφυγε από το σημείο.
Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει πελώριες αντιδράσεις.
Και δημιουργεί την απόλυτη αντίθεση, καθώς λίγο νωρίτερα σε άλλο σημείο της Νέας Υόρκης, ο κόσμος αποθέωσε μια ομάδα από οδοκαθαριστές!
Το «Μεγάλο Μήλο» φόρεσε τα πορτοκαλί και τα μπλέ του, με πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να κατακλύσουν τους δρόμους για να στηρίξουν τον Τζέιλεν Μπράνσον και την παρέα τους.
Παράλληλα, η αστυνομία της πόλης προέβλεψε και έβγαλε στους δρόμους πάνω από 10.000 αστυνομικούς για να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Ωστόσο, ακόμα και σε τέτοια περίσταση, δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα.
Ένα βίντεο κάνει τον γύρο τον social media, με μια φίλη των Νικς να... ξεφεύγει αρκετά, χαρίζοντας μια ντροπιαστική εικόνα για την πόλη.
Συγκεκριμένα, άρπαξε ένα κάδο από δρόμο στην πόλη ο οποίος είχε βαφθεί επετειακά στα χρώματα της ομάδας και τον άδειασε στο πεζοδρόμιο.
Σκοπός της φυσικά, δεν ήταν να συμβάλει στη ρύπανση της περιοχής, αλλά να τον πάρει στο σπίτι τους.
Μόλις άδειασε όλα τα βρώμικα χαρτιά και τα αποφάγια, πήρε τον κάδο και έφυγε από το σημείο.
Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει πελώριες αντιδράσεις.
Και δημιουργεί την απόλυτη αντίθεση, καθώς λίγο νωρίτερα σε άλλο σημείο της Νέας Υόρκης, ο κόσμος αποθέωσε μια ομάδα από οδοκαθαριστές!
She saw a Knicks-colored trash can and decided it belonged in her living room. pic.twitter.com/5h5uMa1Vdr— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) June 19, 2026
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