Φίλη των Νικς άδειασε κάδο σκουπιδιών με τα χρώματα της ομάδας για να τον πάρει σπίτι της, βίντεο

Παράνοια και χαμός είναι οι λέξεις που μπορούν να περιγράψουν το πάρτι των Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκεί όπου οι οπαδοί πήραν ότι μπορούσαν ως ενθύμιο