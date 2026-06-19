Σωσίας του Ντιέγκο Μαραντόνα έκλεψε την παράσταση σε δρόμο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
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Μεξικό Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Σωσίας του Ντιέγκο Μαραντόνα έκλεψε την παράσταση σε δρόμο στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Μιμήθηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο την αμφίεση όσο και το στυλ που έκανε ζέσταμα ο θεός του ποδοσφαίρου

Σωσίας του Ντιέγκο Μαραντόνα έκλεψε την παράσταση σε δρόμο στο Μεξικό, δείτε βίντεο
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Το Μουντιάλ είναι η κατεξοχήν διοργάνωση που δημιουργεί ήρωες. 

Όχι μόνο λόγω των ποδοσφαιρικών τους ικανοτήτων αλλά και λόγω της προσωπικότητάς τους. 

Ο ορισμός αυτού ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, τον οποίο μιμήθηκε με μεγάλη επιτυχία ένας σωσίας του σε δρόμο στο Μεξικό

Ο συγκεκριμένος συνοδευόταν από μια ρέπλικα  του τροπαίου του Μουντιάλ κάνοντας το ζέσταμα που θεού του ποδοσφαίρου, αντιγράφοντας εκτός από το στυλ στις κινήσεις και την εμφάνιση. 

Φόρεσε την εμφάνιση της Αργεντινής από τη διοργάνωση του 1986, ενώ φόρεσε και την αντίστοιχη περούκα με την χαρακτηριστική κόμμωση του Ντιέγκο. 


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